Ракетные обстрелы из Газы: один человек убит, десятки пострадавших

Вторые сутки продолжаются ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газы. Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по объектам террористов.

По состоянию на утро 5 мая, в результате обстрелов из Газы один человек погиб в Ашкелоне, восемь получили ранения, двое травмированы. Десяткам граждан потребовалась помощь медиков для выведения из шокового состояния.

- Газа. Боевые действия 4 мая 2019 года. Фоторепортаж



Боевые действия. Обратная хронология

08:00. Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что израильский беспилотный самолет выпустил ракету по мотоциклисту в районе Фалуджи, на севере сектора Газы. В результате обстрела мотоциклист был ранен, говорится в сообщении. Воздушный удар был нанесен вскоре после того, как в сторону Сдерота и района Шаар а-Негев были выпущены ракеты. По всей видимости, ЦАХАЛ атаковал боевика, причастного к этим обстрелам.

07:30. Из северной части сектора Газы было выпущено несколько ракет в сторону израильской территории. Сирены были слышны в городе Сдерот и в районе Шаар а-Негев. Судя по всему, была задействована система ПРО "Железный купол". Вскоре после этого ЦАХАЛ нанес удар по цели на севере Газы. ХАМАС заявляет, что ЦАХАЛ атаковал "мотоциклиста".

07:00. Министерство здравоохранения Газы объявило, что за последние сутки в результате ударов ЦАХАЛа по целям в секторе были убиты семь человек, в больницы доставлены 45 пострадавших. Ранее сообщалось, в числе убитых беременная женщина 37 лет и ее 14-месячная дочь. Судя по имеющимся сведениям, остальные убитые были молодыми мужчинами. ХАМАС и "Исламский джихад" не подтверждают, что речь идет о боевиках.

07:00. Разрешена к публикации информация о том, что в результате попадания ракеты в жилой дом в Ашкелоне погиб 58-летний Моше Агади, отец четырех детей.

07:00. Согласно официальным данным, с 4 мая по территории Израиля из сектора Газы террористами были выпущены примерно 430 ракет и минометных снарядов. Система ПРО "Железный купол" перехватила около 100 ракет. Только с 22:30 4 мая до 6:30 5 мая было зафиксировано 180 пусков ракет из Газы. Десятки ракет были перехвачены, заявляют в ЦАХАЛе.

В общей сложности, на этот час ЦАХАЛ атаковал около 200 целей в секторе Газы. Только за ночь были атакованы примерно 60 целей. ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям в Газе. Удары наносились по объектам ХАМАСа, "Исламского джихада" и "Организации освобождения Палестины".

В перечне атакованных в Газе целей: штабы террористических группировок, военные базы и склады вооружений, заводы по производству оружия, ракетные установки, отдельные группы боевиков.

В частности, уничтожены завод по производству оружия в Джебалии и военный комплекс боевиков в районе Рафаха, рядом с бетонным заводом.

К западу от Хан-Юниса были атакованы военный комплекс "Исламского джихада" и штаб-квартира этой группировки, располагавшаяся внутри мечети в лагере беженцев Шати. Там же атакован тренировочный лагерь боевиков.

Также в Шати атакован учебный лагерь боевиков ХАМАСа. В районе Рималь атакована база боевиков ХАМАСа. Нанесены удары по складу оружия, который располагался в доме боевика ХАМАСа в городе Газа. Атакованы военные посты боевиков ХАМАСа в Джебалии, на севере сектора.

Кроме того, в ночь на 5 мая израильские военно-морские силы атаковали катера боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада" около побережья Газы. Около Хан-Юниса атакованы здания, принадлежавшие "ВМС ХАМАСа".

07:00. Руководство больницы "Барзилай" в Ашкелоне сообщает, что за последние сутки была оказана медицинская помощь более чем 80 гражданам, пострадавшим в результате ракетных обстрелов из сектора Газы. Большинству пострадавших требовалась помощь медиков в связи с незначительными травмами и ранениями или для выведения из шокового состояния.

В ночь на 5 мая в результате попадания ракеты в здание в Ашкелоне мужчина примерно 60 лет получил тяжелые осколочные ранения. Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавшего в больницу "Барзилай", но врачи не смогли спасти его жизнь.

В больнице "Барзилай" находится пожилая женщина (примерно 80 лет) из Кирьят-Гата, получившая крайне тяжелые осколочные ранения лица. Кроме того, в больнице остается 50-летний мужчина из Ашкелона, который получил ранения средней степени тяжести.

В общей сложности, по состоянию на утро 5 мая, в больнице "Барзилай" продолжают оказывать помощь 15 пострадавшим. Остальные выписаны после оказания необходимой помощи.

06:00. Вскоре после очередного обстрела Кирьят-Гата и районов, прилегающих к сектору Газы, военно-воздушные силы ЦАХАЛа нанесли удары по целям в северной части сектора. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что были атакованы две цели в районе Бейт-Хануна. По всей видимости, целью атаки были ракетные точки террористов. ПИЦ также сообщает, что израильские самолеты атаковали цель к востоку от лагеря Магази, около восточной границы сектора.

05:30. Сработала сирена в Кирьят-Гате и региональных советах Лахиш, Шафир, Йоав, Хоф Ашкелон и Шаар а-Негев.

04:30. "Бригады Эль-Кудса" (боевое крыло "Исламского джихада") опубликовали сообщение о гибели в секторе Газы двух своих боевиков, принадлежавших к "ракетному подразделению".

02:15. В результате попадания ракеты в здание в Ашкелоне мужчина в возрасте примерно 60 лет получил осколочные ранения. Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавшего в тяжелом состоянии в городскую больницу "Барзилай", где он через некоторое время скончался.

00:20. Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил о нанесении израильскими ВВС ударов по целям на севере и юге сектора Газы. В частности, по данным ПИЦ, была атакована цель недалеко от нового порта Хан-Юниса. Кроме того, был нанесен удар по жилому дому в Хан-Юнисе.

23:40. Пресс-служба полиции сообщила, что ракета, выпущенная террористами из сектора Газы, разорвалась в бедуинском поселке Лакия в Негеве. В результате взрыва пострадали два человека.

После 23:00 сирена "Цева адом" сработала в Беэр-Шеве и окрестностях. Примерно через четверть часа была слышна повторная сирена. Судя по имеющейся информации, в сторону Беэр-Шевы из Газы были выпущены несколько ракет. По меньшей мере, одна из них сбита системой ПРО "Железный купол". Хамасовский "Палестинский информационный центр" подтверждает: впервые за долгое время из Газы обстреляли Беэр-Шеву. Позднее поступила информация, согласно которой в результате ракетного обстрела Беэр-Шевы был причинен ущерб двум зданиям.

23:00. Из больницы "Барзилай" сообщили, что 4 мая туда был доставлен 41 человек, пострадавший в результате ракетных обстрелов. 80-летняя жительница Кирьят-Гата по-прежнему в тяжелом состоянии, 50-летний мужчина из Ашкелона получил ранения средней степени тяжести. 24 человека получили легкие ранения, а еще 15 обратились за помощью в связи с сильным шоком.

22:30. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что c территории Газы в сторону Израиля были выпущены не менее 250 ракет. Согласно опубликованной информации, примерно 70% ракет разорвались на открытой местности. Десятки ракет были сбиты системой "Железный купол".

22:30. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что после 22:00 израильские ВВС обстреляли мотоцикл около Бейт-Лахии на севере сектора Газы. Вскоре после этого было объявлено, что убит 25-летний Халид Мухаммад Хилми Абу Калаик.

22:00. Министерство здравоохранения Газы сообщает, что в результате атак ЦАХАЛа в секторе погибли трое местных жителей. Вечером стало известно, что в результате удара по цели в восточном пригороде городе Газа погибли 37-летняя Салиха Ахмад Абу Арар и ее 14-месячная дочь Саба Махмуд Абу Арар. Еще одна дочь этой женщины получила ранения средней тяжести. В сообщении минздрава Газы сказано, что Салиха была беременна. В больницы Газы были доставлены 20 жителей сектора, получивших ранения в результате ударов ЦАХАЛа, говорится в сообщении минздрава сектора.

21:00. Штаб службы охраны тыла сообщил, что в связи с обострением ситуации в сфере безопасности, 5 мая не будет занятий в учебных заведениях в населенных пунктах на границе с Газой, в центральном Негеве, в округе Лахиш и в южной Шфеле.

Военные сообщают, что 4 мая атакованы 120 объектов в секторе Газы. Помимо прочего уничтожена подземная мастерская по производству ракет. Объект принадлежал ХАМАСу и находился в районе бывшего поселения Нецарим. По утверждению военных, речь идет об одном из основных объектов, где производились ракеты в секторе. Атакован также штаб батальона "Бурейдж" и несколько дополнительных военных и тренировочных лагерей террористов.

20:00. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что командование Службы охраны тыла проводит совещание по оценке ситуации. В настоящий момент нет новых распоряжений, касающихся поведения граждан. После завершения совещания будет опубликована дополнительная информация.

19:00. ЦАХАЛ: атакованы не менее 70 объектов ХАМАСа и "Исламского джихада".

18:00. ЦАХАЛ подтвердил запуск 200 ракет из сектора Газы. Десятки ракет были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

17:50. Пресс-секретарь ЦАХАЛа Ронен Манелис сообщил, что среди объектов, атакованных ВВС ЦАХАЛа, был туннель террористов "Исламского джихада" в Рафахе, выходивший на израильскую территорию. Манелис подчеркнул, что в последние недели боевики вели работы по строительству туннеля в ускоренном режиме, планируя посредством этого подземного хода осуществить террористическое нападение.

17:00. Военно-воздушные силы ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районах Шуджайя и Зейтун в пригородах города Газа, сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр". Незадолго до того ПИЦ сообщил об очередном ударе ЦАХАЛа по цели в Бейт-Лахии, на севере сектора Газы.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о серии новых ударов по целям в Газе.

16:00. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, ВВС Армии обороны Израиля атаковали, по крайней мере, 30 объектов, принадлежащих террористическим организациям ХАМАС и "Исламский джихад" на всей территории сектора Газы.

Был атакован ряд объектов ХАМАСа, используемых для обучения боевиков и производства оружия, в городе Газа, кварталах Тель аль-Ауа и Шуджайя. Также удар был нанесен по объекту, расположенному в Бейт-Лахии и используемому военно-морскими силами ХАМАСа и "Исламского джихада".

В Дир эль-Балахе, Тель-Султане, Шати и Хан-Юнисе были атакованы объекты, принадлежащие "Исламскому джихаду". Удар был нанесен по двум пусковым ракетным установкам и нескольким наблюдательным пунктам, расположенным недалеко от границы Газы.

16:00. ЦАХАЛ подтвердил запуск 150 ракет из сектора Газы. Десятки ракет были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

15:00. Ракета, выпущенная с территории сектора Газы, попала в один из жилых домов Кирьят-Гата. В результате инцидента 80-летняя женщина получила осколочные ранения головы и руки.

Также ракета попала в жилой дом в Ашкелоне. По информации "Кан Бет", ранения получил 50-летний мужчина.

13:00. Минздрав Газы сообщил, что в результате удара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа по позициям ХАМАСа на севере сектора, был убит 22-летний Имад Мухаммад Насир. О том, состоял ли он в рядах террористической организации ХАМАС, пока не сообщается. Мониторинговая группа Gaza Report сообщала также, что в результате удара ВВС ЦАХАЛа по "группе молодых людей" в районе Бейт-Лахии, на севере сектора Газы, были ранены четыре человека; кроме того, есть раненые в районе Рафаха.

11:00. ЦАХАЛ подтвердил запуск не менее 90 ракет из сектора Газы за последние два часа.

После 9 утра были зафиксированы запуски ракет из сектора Газы по израильской территории.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Май. 430 ракет. 100 ракет сбиты системой ПРО. 1 погибший, 8 раненых (по состоянию на 5 мая).

Апрель. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.

Февраль. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.





