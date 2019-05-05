Отчет ЦАХАЛа по боевым действиям в Газе: поражены 200 целей, из сектора выпущены 430 ракет

Утром в воскресенье, 5 мая, пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала информацию о ходе боевых действий в районе сектора Газы.

Согласно официальным данным, с 4 мая по территории Израиля из сектора Газы террористами были выпущены примерно 430 ракет и минометных снарядов. Система ПРО "Железный купол" перехватила около 100 ракет.

Только с 22:30 4 мая до 6:30 5 мая было зафиксировано 180 пусков ракет из Газы. Десятки ракет были перехвачены, заявляют в ЦАХАЛе.

В общей сложности, на этот час ЦАХАЛ атаковал около 200 целей в секторе Газы. Только за ночь были атакованы примерно 60 целей. ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям в Газе. Удары наносились по объектам ХАМАСа, "Исламского джихада" и "Организации освобождения Палестины".

В перечне атакованных в Газе целей: штабы террористических группировок, военные базы и склады вооружений, заводы по производству оружия, ракетные установки, отдельные группы боевиков.

В частности, уничтожены завод по производству оружия в Джебалии и военный комплекс боевиков в районе Рафаха, рядом с бетонным заводом.

К западу от Хан-Юниса были атакованы военный комплекс "Исламского джихада" и штаб-квартира этой группировки, располагавшаяся внутри мечети в лагере беженцев Шати. Там же атакован тренировочный лагерь боевиков.

Также в Шати атакован учебный лагерь боевиков ХАМАСа. В районе Рималь атакована база боевиков ХАМАСа. Нанесены удары по складу оружия, который располагался в доме боевика ХАМАСа в городе Газа. Атакованы военные посты боевиков ХАМАСа в Джебалии, на севере сектора.

Кроме того, в ночь на 5 мая израильские военно-морские силы атаковали катера боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада" около побережья Газы. Около Хан-Юниса атакованы здания, принадлежавшие "ВМС ХАМАСа".





