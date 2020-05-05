На пути к коалиции: БАГАЦ и утверждение законопроекта о ротации

Представители "Ликуда" и "Кахоль Лаван" 5 мая до 14:00 передадут в БАГАЦ поправки к коалиционному соглашению. Речь идет о параграфах, которые судьи подвергли критике.

В частности, речь идет о параграфе, где говорится, что программа работы правительства будет сформирована после приведения правительства к присяге. Это противоречит закону, и представители сторон заявили, что изменят соглашение таким образом, что программа правительства будет представлена до формирования коалиции.

Суд также потребовал внести ясность в параграфы, касающиеся определения "правительство чрезвычайного положения".

Помимо этого, стороны приняли решение отказаться от проведения так называемого "норвежского закона" в особой формулировке. Напомним, что "Ликуд" и "Кахоль Лаван" планировали утверждение законопроекта, позволяющего министрам подавать в отставку из парламента, чтобы предоставить возможность другим депутатам занять их место. Однако "Ликуд" и "Кахоль Лаван" планировали провести этот закон в особой формулировке, позволяющей замены по партийным, а не предвыборным спискам. Так в "Кахоль Лаван" планировали обойти возможность того, что вместо министра от "Хосэн ле-Исраэль" в Кнессет попадет депутат от "Еш Атид" или ТЭЛЕМ. На фоне критики судей, принято решение отказаться от проведения этого законопроекта.

В то же время, судьи объявили, что не станут вмешиваться в процесс работы над законопроектами, утверждение которых уже началось. В частности, речь идет о законе о призыве.

"Ликуд" и "Кахоль Лаван" отказались менять некоторые параграфы, несмотря на критику со стороны БАГАЦа. Помимо прочего, партии будущей коалиции отказались предоставить будущей оппозиции руководство комиссиями Кнессета кроме комиссии по государственному контролю. По поводу отсутствия представителей оппозиции в комиссии по выбору судей в "Ликуд" и в "Кахоль Лаван" заявили, что обсуждение этого вопроса сейчас нерелевантно, так как комиссия не формируется в настоящий момент. В то же время, адвокаты "Ликуда" и "Кахоль Лаван" попросили судей незамедлительно принять принципиальное решение.

Выступая на брифинге, посвященном облегчению условий карантина, премьер-министр Биньямин Нетаниягу коснулся и проблемы формирования коалиции. "Необходимо, чтобы это правительство немедленно приступило к работе. Соглашение с "Кахоль Лаван" было построено очень осторожно и тщательно. Любое вмешательство повышает вероятность четвертых выборов, которые могут стать катастрофой. Надеюсь, что судьи БАГАЦа понимают это", – заявил премьер-министр.

Одновременно специальная комиссия Кнессета завершила рассмотрение поправок, поданных на законопроект о создании ротационного правительства. Более семи тысяч поправок были поданы, а утверждена лишь одна: для отмены этого соглашения нужна будет поддержка не 75, а 70 депутатов. В ходе рассмотрения поправок возник конфликт между "Ликудом" и блоком "Ямина". Депутат Матан Каана представил в виде поправки законопроект о преодолении вето БАГАЦа. "Ликуд" и "Кахоль Лаван" объявили это предложение "новой темой", не имеющей отношения к обсуждаемым законам, и сняли его с повестки дня. В "Ямина" обвинили "Ликуд" в том, что правящая партия путем политической манипуляции похоронила законопроект.

5 мая в 10:00 открывается пленарное заседание Кнессета, в ходе которого законопроекты, необходимые для формирования правительства, будут вынесены на рассмотрение и голосование. Ожидается, что спикер Кнессета Бени Ганц задействует параграф 98, ограничивающий время обсуждения. В "Кахоль Лаван" заявляют, что будут добиваться завершения голосований не позднее 7 мая. В этот день, не позднее полуночи, Кнессет должен подать президенту рекомендацию возложить формирование коалиции на Биньямина Нетаниягу, так как, согласно коалиционному соглашению, он должен возглавить ротационное правительство. В "Кахоль Лаван" опасаются давать свои подписи Нетаниягу до тех пор, пока не завершен процесс утверждения законопроектов, а также нет решения БАГАЦа. В окружении Бени Ганца опасаются, что вмешательство БАГАЦа даст Нетаничгу повод не выполнять соглашение.