Выход из режима карантина. Календарь

В понедельник, 4 мая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министры правительства представили стратегию выхода Израиля из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

5 мая

Отменено ограничение на отдаление от места проживания;

Можно навещать близких родственников;

Собираться на открытом воздухе в количестве не более 20 человек;

Открываются зоопарки и национальные заповедники;

Разрешено открытие маленьких гостиниц;

Разрешены занятия спортом, в том числе морским.

Брит-мила на открытом воздухе разрешена при участии не более 19 человек;

Синагоги остаются закрытыми, об их открытии будет сообщено отдельно.

7 мая

Откроются торговые центры, рынки и спортзалы.

10 мая

Откроются детские сады. Открытие яслей и детских садов до трех лет остается под вопросом;

Будет разрешено собираться на открытом воздухе в количестве не более 50 человек.

17 мая

Откроются музеи и галереи;

Будет разрешено заниматься бесконтактным спортом группами не более 20 человек.

31 мая

Полностью вернутся к учебе школьники всех классов;

Будет разрешено собираться на открытом воздухе в количестве не более 100 человек;

Начнут работу детские кружки, неформальные образовательные организации и молодежные движения;

Будут открыты парки и детские площадки;

Начнут работать бассейны;

Возобновятся спортивные состязания без зрителей;

Возобновится работа высших учебных заведений;

Возможно открытие ресторанов.

14 июня

Рассматривается снятие ограничений на скопление людей;

Будут открыты театры и кинотеатры;

Частично возобновится коммерческое авиасообщение.

Напомним, в любой момент Израиль может вернуться к жесткому карантину. Это может произойти в трех случаях:

- При выявлении 100 новых случаев заражения в день, когда источник заражения неизвестен.

- Если количество заболевших будет удваиваться в течение 10 дней.

- При наличии 250 больных в тяжелом состоянии.







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