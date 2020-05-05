Выход из режима карантина. Календарь
В понедельник, 4 мая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министры правительства представили стратегию выхода Израиля из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
5 мая
Отменено ограничение на отдаление от места проживания;
Можно навещать близких родственников;
Собираться на открытом воздухе в количестве не более 20 человек;
Открываются зоопарки и национальные заповедники;
Разрешено открытие маленьких гостиниц;
Разрешены занятия спортом, в том числе морским.
Брит-мила на открытом воздухе разрешена при участии не более 19 человек;
Синагоги остаются закрытыми, об их открытии будет сообщено отдельно.
7 мая
Откроются торговые центры, рынки и спортзалы.
10 мая
Откроются детские сады. Открытие яслей и детских садов до трех лет остается под вопросом;
Будет разрешено собираться на открытом воздухе в количестве не более 50 человек.
17 мая
Откроются музеи и галереи;
Будет разрешено заниматься бесконтактным спортом группами не более 20 человек.
31 мая
Полностью вернутся к учебе школьники всех классов;
Будет разрешено собираться на открытом воздухе в количестве не более 100 человек;
Начнут работу детские кружки, неформальные образовательные организации и молодежные движения;
Будут открыты парки и детские площадки;
Начнут работать бассейны;
Возобновятся спортивные состязания без зрителей;
Возобновится работа высших учебных заведений;
Возможно открытие ресторанов.
14 июня
Рассматривается снятие ограничений на скопление людей;
Будут открыты театры и кинотеатры;
Частично возобновится коммерческое авиасообщение.
Напомним, в любой момент Израиль может вернуться к жесткому карантину. Это может произойти в трех случаях:
- При выявлении 100 новых случаев заражения в день, когда источник заражения неизвестен.
- Если количество заболевших будет удваиваться в течение 10 дней.
- При наличии 250 больных в тяжелом состоянии.
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Биньямин Нетаниягу представил стратегию выхода из режима карантина