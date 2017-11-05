В Израиле начались крупнейшие в истории страны учения ВВС

В воскресенье, 5 ноября, на базе ВВС "Увда" в пустыне Негев начались крупнейшие в истории страны международные учения "Дегель Кахоль" ("Голубой флаг", Blue Flag 2017), в которых, помимо Израиля, принимают участие боевые самолеты и наземный персонал семи государств – США, Греции, Италии, Польши, Германии, Франции и Индии.

Последние три страны прислали своих пилотов на израильские учения впервые. По уточненным официальным данным, в общей сложности в учениях принимают участие более тысячи экипажей (ранее сообщалось о 100 самолетах и более 700 человек персонала).

В частности, Индия прислала в Израиль самолет специального назначения C-130J и подразделение спецназа ВВС "Гаруд", а также представителей различных подразделений ВВС Индии.

Наблюдают за учениями, которые продлятся до 16 ноября, представители ВВС и военные атташе более 40 стран мира.

В связи с учениями время от времени воздушное пространство над Эйлатом будет перекрываться, поэтому возможны изменения в расписании гражданских авиарейсов. В то же время, в пресс-службе ЦАХАЛа подчеркивают, что делается все возможное для того, чтобы военные учения не отразились на гражданском авиасообщении. Судя по онлайн-табло аэропортов "Бен-Гурион" и "Сде Дов", пока все рейсы в Эйлат и из Эйлата осуществляются по расписанию.

Ход учений согласован с Управлением аэропортов Израиля, Управлением гражданской авиации, министерством туризма, министерством транспорта и муниципалитетом Эйлата, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.





