Либерман попросил президента Ривлина амнистировать Эльора Азарию

В воскресенье, Министр обороны Авигдор Либерман направил письмо президенту государства Реувену Ривлину с просьбой амнистировать Эльора Азарию, отбывающего наказание за непредумышленное убийство террориста.

"Необходимо положить конец этой истории и отнестись к солдату с милосердием и снисхождением", - говорится в письме.

В своем обращении к главе государства Либерман отметил: "Cлучаи, когда дело частного лица становится зеркалом всего израильского общества бывают крайне редки, а дело Азарии является именно таковым. Оно наглядно продемонстрировало наличие глубинных внутриобщинных разногласий".

По словам главы оборонного ведомства, Израиль является правовым государством, а нравственное поведение на войне – одной из главных ценностей ЦАХАЛа. ЦАХАЛ является одной из самых гуманных армий в мире, особенно в свете тех вызовов с которыми он призван справляться.

"Я был одним из многих, считавших, что ввиду сложившихся обстоятельств дело солдата не должно было рассматриваться уголовным судом. Речь идет об отличном солдате с одной стороны и о террористе, который пришел убивать – с другой. Однако, в тот момент, когда было принято решение отдать его под суд и ему был вынесен вердикт, я встал на сторону военно-судебной системы и, невзирая на очень жесткую критику, которая на меня обрушилась, заявил, что мы живем в правовом государстве и обязаны уважать вердикты военного суда", -отметил Авигдор Либерман.

Канал "Десять" сообщил, что главный военный прокурор бригадный генерал Шарон Афек возражает против амнистии. Источники в ЦАХАЛе полагают, что того же мнения придерживается и начальник генерального штаба генерал-лейтенант Гади Айзенкот. Полномочия амнистировать заключенного имеет лишь глава государства.

Из канцелярии президента передали: "Президент получил заключения, релевантные для продолжения изучения просьбы Эльора Азарии об амнистии. Глава государства взвесит все материалы дела и представленные заключения, после чего обсудит вопрос, как это принято, с представителями профессиональных инстанций".

Эльор Азария был приговорен судом к полутора годам тюремного заключения, однако 27 сентября начальник Генштаба Гади Айзенкот сократил срок заключения Азарии на четыре месяца.

Напомним, что 24 марта 2016 года на перекрестке Джильбер в районе Тель-Румейда двое арабских террористов, вооруженных ножами, напали на военнослужащих и ранили одного из них. По нападавшим был открыт огонь на поражение: один из них (Рамзи аль-Касрауи) был убит на месте, второй (Абд аль-Фаттах аш-Шариф) был ранен. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи "Маген Давид Адом". После того, как раненого военнослужащего уложили в амбуланс, произошел инцидент, который стал причиной судебного разбирательства. Правозащитная организация "Бецелем" опубликовала видеозапись, на которой показано происходившее. На этом трехминутном ролике видно, как один из военнослужащих (Эльор Азария) стреляет в аш-Шарифа, лежащего на спине. Пуля попала в голову, ранение оказалось смертельным. Вскоре после этого военнослужащий, который произвел "контрольный выстрел", был задержан.

Помимо видеозаписи происшествия, распространенной организацией "Бецелем", есть и другие. На одной из них слышно, как один из медиков говорит, что у террориста есть бомба, и к нему нельзя подходить до прибытия саперов.

Отметим, что, как правило, в таких ситуациях нейтрализованных террористов раздевают, чтобы убедиться в том, что на теле нет взрывных устройств и под одеждой не спрятано оружие. Командир бригады, в которой служит Азария, сделал выговор командиру роты и двум командирам отделений за то, что они не обеспечили своевременный досмотр нейтрализованного террориста.