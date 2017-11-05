ЦАХАЛ: Израиль удерживает тела террористов, погибших в туннеле

В воскресенье, 5 ноября, была разрешена к публикации информация о том, что тела пятерых террористов, погибших при подрыве туннеля на границе с сектором Газы, находятся в Израиле.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что тела были обнаружены в ходе работ, проводившихся на территории Израиля - на месте обрушения туннеля.

Отметим, что ранее государство ответило БАГАЦ на иск с требованием разрешить ХАМАС и "Исламскому джихаду" провести поисковые работы на территории Израиля в месте обрушения туннеля, в котором были погребены пять боевиков этих организаций.

В ответе властей говорилось, что все находившиеся в туннеле террористы погибли, и суд не должен вмешиваться в ход операции, которая еще не закончена. Государство попросило БАГАЦ отклонить иск.

30 октября израильские военные осуществили подрыв "туннеля джихада", один из выходов которого расположен в двух километрах от кибуца Кисуфим.

Во время подрыва под землей были пятеро "строителей". После того, как на место происшествия приехали спасатели "Исламского джихада" и ХАМАС, прогремело еще несколько взрывов, к которым привела детонация хранившихся в туннеле взрывчатки и оружия. ХАМАС сообщал, что в туннеле погибли восемь человек, включая Арафата Абу Маршида, командира "Исламского джихада" центрального округа сектора Газы, его заместителя Хасана Абу Хаснина, а также командира элитного подразделения ХАМАС.

1 ноября армейский источник сообщил журналистам, что еще пять тел террористов находятся под землей на территории Израиля. Таким образом в результате подрыва туннеля погибли не менее 14 террористов.

Руководство палестинской террористической организации "Исламский джихад" признало мертвыми боевиков, тела которых не были найдены.

В свою очередь, ХАМАС объявил, что не пойдет на сделку с Израилем и не предоставит информацию об израильтянах, удерживаемых в Газе, в обмен на трупы террористсов. "С нашей точки зрения они погребены в родной земле", - заявил один из лидеров группировки.





