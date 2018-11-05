"Гистадрут" опубликовал список организаций, участвующих во всеобщей забастовке

Всеобщая федерация профсоюзов опубликовала список организаций и учреждений, которые примут участие во всеобщей забастовке, начало которой намечено на среду, 7 ноября.

Cписок бастующих структур:





- Все министерства правительства, включая ведомственные подразделения (земельный кадастр, управление судов, управление судебных исполнителей, государственная типография, управление рынка капитала, совет национальной безопасности и т.д.)

- Управление госслужащих

- Кнессет

- Центр местной власти

- Муниципалитеты Иерусалима, Тель-Авива и Хайфы

- Организация религиозных советов и религиозные советы

- Управление пожарной охраны

- Водопроводные консорциумы

- Комиссии по планированию и застройке

- Муниципальные компании

- Налоговое управление

- Банк Израиля

- Управление госкомпаний и все государственные компании

- Земельное управление

- Управление водного хозяйства

- ЦСБ

- Управление государственного попечителя

- Картографическое управление

- Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми")

- Государственная служба трудоустройства

- Управление инноваций

- Корпорация гостелерадио "Кан"

- Управление ценных бумаг

- Управление по безопасности дорожного движения

- Второе управление телерадиовещания

- Институт стандартов

- Служба скорой медицинской помощи МАДА

- Управление древностей

- Управление аэропортов

- "Амидар"

- "Амигур"

- Биржа ценных бумаг

- Старые пенсионные фонды "Амитим"

- Центр ядерных исследований в Димоне (КАМАГ)

- Центр ядерных исследований в Лахише (МАМАГ)

- Гражданские служащие ЦАХАЛа

- Еврейский национальный фонд (ККЛ)

- Фонд "Керен а-Йесод"

- Еврейское агентство ("Сохнут")

- Портовые компании в Ашдоде, Хайфе, Хадере, Эйлате

- Электрическая компания ("Хеврат Хашмаль")

- Почтовая компания

- Институт геофизики и институт морских исследований

- Железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль")

- "Нетивей Аялон"

- Водопроводная компания "Мекорот"

- Государственные больницы

- Больницы "Ихилов", "Кармель", "Бней Цион", "Шаарей Цедек", "Адаса Эйн-Керем"

- Больничные кассы "Клалит" и "Меухедет"

- Вузы

- Интернаты

- Музей Израиля

- Музей Эрец Исраэль

- Компании кредитных карт VISA CAL, VISA Leumi и Isracard

- Нефтеперерабатывающие заводы Ашдода и Хайфы

- Компания АЗС "Сонол"

- Телефонная компания "Безек"

- Государственное управление лотерей "Мифаль а-Пайс"

- Коллегия адвокатов

- Организации ВИЦО, НААМАТ

- Сети учебных заведений ОРТ и "Амаль"

- Страховые компании "Клаль", "Мигдаль", AIG, "Феникс", "Экселенс", "Ширбит", "Дикла", "Шломо", "Менора".

- Компании связи "Пелефон", "Селком", "Безек Бейнлеуми", "Динамика Селулар", "Партнер", "Хот Мобайл".

- Автобусные компании "Эгед", "Дан", "Метрополин"

- Служба доставки UPS

- Иерусалимская трамвайная компания

- Brinx

- Банки "Игуд", "Оцар а-Хаяль", "Бейнлеуми", "Дисконт", "Яхав", "Йерушалаим", "Леуми", "Мизрахи", "Масад", "Меркантиль", "Апоалим".



Также не будут предоставлять услуги объединные представительства частного сектора, такие как объединение промышленников, объединение торговых палат, объединение стройподрядчиков и т.д.





