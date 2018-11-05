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"Гистадрут" опубликовал список организаций, участвующих во всеобщей забастовке

время публикации: 08:16 | последнее обновление: 08:33 блог версия для печати фото
Среди участников забастовки - банки "Апоалим" и "Дисконт"
"Битуах Леуми"
Почтовая компания

Всеобщая федерация профсоюзов опубликовала список организаций и учреждений, которые примут участие во всеобщей забастовке, начало которой намечено на среду, 7 ноября.

Cписок бастующих структур:

- Все министерства правительства, включая ведомственные подразделения (земельный кадастр, управление судов, управление судебных исполнителей, государственная типография, управление рынка капитала, совет национальной безопасности и т.д.)
- Управление госслужащих
- Кнессет
- Центр местной власти
- Муниципалитеты Иерусалима, Тель-Авива и Хайфы
- Организация религиозных советов и религиозные советы
- Управление пожарной охраны
- Водопроводные консорциумы
- Комиссии по планированию и застройке
- Муниципальные компании
- Налоговое управление
- Банк Израиля
- Управление госкомпаний и все государственные компании
- Земельное управление
- Управление водного хозяйства
- ЦСБ
- Управление государственного попечителя
- Картографическое управление
- Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми")
- Государственная служба трудоустройства
- Управление инноваций
- Корпорация гостелерадио "Кан"
- Управление ценных бумаг
- Управление по безопасности дорожного движения
- Второе управление телерадиовещания
- Институт стандартов
- Служба скорой медицинской помощи МАДА
- Управление древностей
- Управление аэропортов
- "Амидар"
- "Амигур"
- Биржа ценных бумаг
- Старые пенсионные фонды "Амитим"
- Центр ядерных исследований в Димоне (КАМАГ)
- Центр ядерных исследований в Лахише (МАМАГ)
- Гражданские служащие ЦАХАЛа
- Еврейский национальный фонд (ККЛ)
- Фонд "Керен а-Йесод"
- Еврейское агентство ("Сохнут")
- Портовые компании в Ашдоде, Хайфе, Хадере, Эйлате
- Электрическая компания ("Хеврат Хашмаль")
- Почтовая компания
- Институт геофизики и институт морских исследований
- Железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль")
- "Нетивей Аялон"
- Водопроводная компания "Мекорот"
- Государственные больницы
- Больницы "Ихилов", "Кармель", "Бней Цион", "Шаарей Цедек", "Адаса Эйн-Керем"
- Больничные кассы "Клалит" и "Меухедет"
- Вузы
- Интернаты
- Музей Израиля
- Музей Эрец Исраэль
- Компании кредитных карт VISA CAL, VISA Leumi и Isracard
- Нефтеперерабатывающие заводы Ашдода и Хайфы
- Компания АЗС "Сонол"
- Телефонная компания "Безек"
- Государственное управление лотерей "Мифаль а-Пайс"
- Коллегия адвокатов
- Организации ВИЦО, НААМАТ
- Сети учебных заведений ОРТ и "Амаль"
- Страховые компании "Клаль", "Мигдаль", AIG, "Феникс", "Экселенс", "Ширбит", "Дикла", "Шломо", "Менора".
- Компании связи "Пелефон", "Селком", "Безек Бейнлеуми", "Динамика Селулар", "Партнер", "Хот Мобайл".
- Автобусные компании "Эгед", "Дан", "Метрополин"
- Служба доставки UPS
- Иерусалимская трамвайная компания
- Brinx
- Банки "Игуд", "Оцар а-Хаяль", "Бейнлеуми", "Дисконт", "Яхав", "Йерушалаим", "Леуми", "Мизрахи", "Масад", "Меркантиль", "Апоалим".

Также не будут предоставлять услуги объединные представительства частного сектора, такие как объединение промышленников, объединение торговых палат, объединение стройподрядчиков и т.д.



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