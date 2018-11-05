Кнессет рассмотрит новую версию закона о борьбе с порнографией в интернете

В ходе начавшейся зимней сессии Кнессет рассмотрит новую версию законопроекта о блокировке свободного доступа к порносайтам и сайтам азартных игр через компьютеры и мобильные телефоны, пишет The Marker.

Автор публикации Рафаэла Гойхман пишет, что в новой версии этого законопроекта будет рекомендовано ввести по умолчанию блокировку подобных сайтов для всех израильтян – с возможностью получить такой доступ после введения специального кода. Одной из целей, которую ставят перед собой законодатели, является борьба с онлайн-активностью педофилов.

Судя по опубликованным данным, министерство связи рассчитывает представить провайдерам новые требования в соответствии с законом, окончательный вариант которого еще не был рассмотрен экономической комиссией Кнессета. Новая версия "закона о порнографии" должна объединить предложения, выдвигавшиеся в течение последних двух лет, пишет The Marker.

В статье отмечается, что только за последние полгода управление кибербезопасности при прокуратуре Израиля блокировало доступ к десяткам сайтов, содержавших порнографические материалы или предоставлявших доступ к азартным играм. Впрочем, блокировка сайтов, нарушающих действующее законодательство (например, размещающих "детскую порнографию"), не имеет прямого отношения к решениям, которые предлагают законодатели в рамках глобальной блокировки порнографических и игорных сайтов.

Многие специалисты в области интернет-технологий и юристы критикуют законодательную инициативу по блокировке подобных онлайн-ресурсов. В частности, The Marker приводит комментарии адвоката Йонатана Клингера из Digital Rights Movement, который отмечает, что даже такие технологические гиганты, как Facebook, Google, Microsoft и Twitter, пытающиеся фильтровать контент, "очищая" его от порнографии, спама и фиктивных аккаунтов, далеко не всегда не могут отличить законное содержание от незаконного. Подобная фильтрация стоит огромных средств и зачастую не оправдывает себя, подчеркивает он. Клингер обращает внимание на то, что установка "запароленного" доступа к порносайтам фактически меняет схему привычного поведения пользователя сети интернет и создает ощущение, что за ним шпионят. По мнению Клингера, подобная законодательная инициатива безумна и нанесет огромный ущерб.

Того же мнения придерживается адвокат Йорам а-Коэн, генеральный директор Интернет-ассоциации Израиля. Он считает, что такого рода меры приемлемы для "темных диктатур", а не для демократического государства.

Отметим, что Кнессет возвращается к рассмотрению "закона о порнографии", продвигаемого депутатами Мики Зоаром ("Ликуд") и Шули Муалем-Рафаэль ("Байт Иегуди"), после годичной паузы. С ноября 2017 года эти законодатели не представили внятного обоснования своей инициативы. Как отмечает Йонатан Клингер, инициатива Зоара и Муалем-Рафаэль основана на неких исследованиях десятилетней давности, проведенных группой людей с определенными идеологическими установками.

27 ноября прошлого года экономическая комиссия Кнессета проголосовала за объединение законопроектов по блокированию свободного доступа к порносайтам через компьютеры и мобильные телефоны. При этом дата голосования в первом чтении назначена не была. Высока вероятность того, что и в эту зимнюю сессию "закон о порнографии" будет рассматриваться на комиссиях, но не будет поставлен на голосование, так как есть множество других более неотложных законодательных инициатив, которые хотели бы обсудить парламентарии накануне очередных досрочных выборов в Кнессет.

Напомним, что в законопроекте Мики Зоара предлагается финансовая стимуляция интернет-провайдеров за предоставление клиентам программы для фильтрации веб-контента. Согласно предложению депутата от "Ликуда", за каждого клиента, который установит фильтрующую программу, компания-провайдер будет получать 30 агорот в год на протяжении десяти лет. При этом лоббисты этого закона подчеркивают, что для взрослой аудитории доступ через пароль к любым ресурсам останется неограниченным.

Законопроект Шули Муалем-Рафаэль требует, чтобы провайдеры бесплатно предоставляли клиентам услуги фильтрации контента и информировали их о доступности таких программ с помощью СМС-сообщений или по электронной почте. При этом автор законопроекта занимает непримиримую позицию и заявляет о намерении добиваться блокировки доступа к порно-ресурсам в Израиле, оговаривая возможность снять блокировку по запросу взрослого пользователя.

Законодательные инициативы Зоара и Муалем-Рафаэль вызывают неоднозначную реакцию в израильском обществе, хотя и находят заметную поддержку среди депутатов Кнессета. Причем эти законопроекты поддерживают не только многие представители правых и ультрарелигиозных партий, но и некоторые депутаты от Объединенного арабского списка.

Министерство юстиции возражает против данных законопроектов, мотивируя это недопустимостью вторжения в частную жизнь граждан.

Эксперты скептически оценивают эффективность мер, к которым рекомендуют прибегнуть Зоар и Муалем-Рафаэль для борьбы со свободным доступом к интернет-ресурсам, отмечая техническую безграмотность авторов законопроектов и непродуманность предлагаемых мер.





