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В Израиле

После бурной дискуссии Кнессет утвердил в первом чтении закон "Лояльность в культуре"

время публикации: 5 ноября 2018 г., 22:54 | последнее обновление: 5 ноября 2018 г., 23:39 блог версия для печати фото
После бурной дискуссии Кнессет утвердил в первом чтении закон "Лояльность в культуре"
После бурной дискуссии Кнессет утвердил в первом чтении закон "Лояльность в культуре"
После бурной дискуссии Кнессет утвердил в первом чтении закон "Лояльность в культуре"

Вечером в понедельник, 5 ноября, Кнессет утвердил в первом чтении законопроект, получивший название "Лояльность в культуре". 55 депутатов проголосовали за законопроект, 44 – против.

Речь идет о поправке к закону о культуре. Эта поправка была инициирована Мири Регев, и она предоставляет министру по делам культуры и спорта право лишать бюджетов учреждения культуры, деятельность которых наносит ущерб ценностям государства Израиль и оскорбляет его символику.

В поправке отмечается, что речь идет об учреждениях, отмечающих День независимости как траурный день или отвергающих право Израиля на существование в качестве еврейского и демократического государства, а также подстрекающих к расизму, насилию или террору.

Обсуждение законодательной инициативы Мири Регев продолжалось более трех часов, было бурным и сопровождалось взаимными нападками, зачастую далекими от парламентаризма. Так депутат Кнессета Илан Гилон (МЕРЕЦ) с трибуны Кнессета сказал, обращаясь к Орену Хазану ("Ликуд"): "Тебя бы я назвал пражским Големом, но он опередил твое время". Орен Хазан ответил: "Если бы ты не был половиной человека, я бы тебе ответил". Это высказывание Хазана вызвало бурю возмущений в Кнессете. Фракция "Сионистский лагерь" потребовала от Нетаниягу немедленно отстранить Хазана от деятельности в "Ликуде". Напомним, что это не первый случай, когда скандальный депутат от правящей партии оскорбляет коллегу, имеющего инвалидность. В начале каденции он оскорбил депутата Карин Эльхарар ("Еш Атид").

Однако перепалка Хазана и Гильона не была единственным острым моментом дискуссии. Депутаты от оппозиции не стеснялись в выражениях, нападая на министра культуры Мири Регев. Шели Яхимович ("Сионистский лагерь") назвала ее "нахалкой", Став Шафир ("Сионистский лагерь") – "трусливым и манипулятивным человеком" а Элазар Штерн ("Еш Атид") заявил, что она продвигалась по служебной лестнице в армии недостойным путем. Штерн отказался сообщить, в чем именно состоял "недостойный путь", однако отверг обвинения в том, что намекает на интимную сферу жизни министра культуры.

Мири Регев, как и следовало ожидать, не осталась в долгу. Выступая, как обычно в таких случаях, последней, она обрушилась на оппозицию, обвинив ее в нежелании прекращать подстрекательство, имеющее место, по мнению Регев, в учреждениях культуры. "О чем вы со мной спорите? Вы хотите, чтобы я оплачивала прославление Валида Даака, убившего солдата Моше Тамама? Вы хотите, чтобы я оплачивала спектакли с использованием стихов Махмуда Дарвиша? Этого не будет", - заявила она. Она добавила, что в этом законе нет и намека на цензуру или попытки ограничить свободу слова. "Вам лгут те, кто мечтают задушить этот своевременный и справедливый закон", - заявила Регев.

После утверждения в первом чтении законопроект передан в комиссию Кнессета по культуре и спорту. Там ожидаются длительные дискуссии прежде чем депутаты проголосуют, и законопроект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании во втором и третьем чтениях.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 октября 2018 г.
В Тель-Авиве прошел митинг против закона "Лояльность в культуре"





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