С начала года в Израиль прибыли почти 29.000 репатриантов: больше всего – из России

С начала года в Израиль прибыли почти 29.000 репатриантов

С начала 2019 года в Израиль прибыли 28.629 новых репатриантов. Эти данные публикует министерство алии и интеграции по случаю Дня алии, который отмечается 5 ноября.

Согласно опубликованной информации, число репатриантов выше, чем за аналогичный период 2018 года. За весь прошлый год в Израиль прибыли 30.380 репатриантов. Как пишет "Исраэль а-Йом", в министерстве алии и интеграции ожидают, что до конца года число репатриантов превысит показатели прошлого года.

В 2019 году больше всего репатриантов приехали из России (12.722 человека). Из Украины репатриировались 5.247 евреев, из США – 2.470, из Франции – 1.996, из Бразилии – 552 человека. В Израиль прибыли также 143 репатрианта из Турции, 127 из Мексики, 93 из Венесуэлы, 14 из Таиланда и пять из Японии.

В 2019 году евреи репатриировались также из арабских и мусульманских стран. Сообщается, что за десять месяцев нынешнего года из Ирана репатриировались 57 человек.

Десять лет назад, в 2009 году, в Израиль репатриировались 17.179 человек. Рекордным за последнее десятилетие был 2014 год, когда в страну приехали 27.757 репатриантов.

Отметим, что рост числа репатриантов, особенно из России, в последние два года многие специалисты объясняют, прежде всего, принятием в июне 2017 года так называемого "закона о дарконах", проведенного по инициативе депутата Одеда Форера (НДИ). Этот закон позволил гражданам других стран, имеющим право на репатриацию в Израиль по "закону о возвращении", быстро получить израильский паспорт и вернуться в страну проживания. На сегодняшний день нет официальных данных о том, сколько новых граждан, получивших "быстрый даркон", остались в Израиле, а сколько покинули страну.

День алии отмечается в Израиле в четвертый раз. В 2016 году Кнессет утвердил закон о проведении мероприятий "Дня алии". "Целью этого дня является демонстрация важности репатриации евреев в Эрец Исраэль, как основы существования государства", – говорится в законе.





