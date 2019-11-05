По делу об изнасиловании 7-летней девочки задержаны трое мужчин

Во вторник, 5 ноября, стало известно о новых задержаниях в связи с расследованием обстоятельств изнасилования 7-летней девочки на территории регионального совета Биньямин – первых за последние месяцы.

Задержаны для допроса двое палестинских арабов и водитель автобуса (еврей, гражданин Израиля). Являются ли они подозреваемыми, пока неясно. Но известно, что задержанные на этом этапе расследования арабы в прошлом проходили по делу как подозреваемые в косвенной причастности к совершенному преступлению.

Отметим, что с начала августа о задержаниях в рамках расследования по этому делу не сообщалось. Три месяца назад полиция уведомляла о задержании для допросов четверых палестинских арабов из деревни Кибия. СМИ сообщали, что эти жители ПА были допрошены в качестве подозреваемых, но под стражу они заключены не были.

16 июня 2019 года в военный суд в Офере было подано обвинительное заключение против 44-летнего палестинского араба Махмуда Катусэ, уборщика в одной из школ на территории регионального совета Биньямин. Он обвинялся в изнасиловании семилетней учащейся этой школы. За последующие три дня после обнародования факта подачи обвинительного заключения СМИ выяснили, что в материалах дела остается много "темных пятен". Например, у следствия нет данных судебно-медицинской экспертизы, которые бы однозначно указывали на вину обвиняемого. На месте предполагаемого преступления не было найдено ДНК пострадавшей. Следственные органы объясняли это тем, что заявление в полицию было подано спустя неделю (по другим источникам, через месяц) после изнасилования, когда уже было невозможно найти биологический материал.

Следствие несколько раз вносило правки в обвинительное заключение, так как оставалось неясным, где именно произошло изнасилование – в поселке, где проживает девочка, или в деревне, в которой проживает подозреваемый. Также неизвестно, когда именно произошло изнасилование, в материалах обвинения обозначен период – с февраля по апрель 2019 года.

В связи с большим общественным резонансом начальник отдела расследований и разведки генерал-майор полиции Гади Сисо взял дело под свой контроль, а расследование было передано центральному отделу полиции округа Иудеи и Самарии.

18 июня дело было отправлено на доследование.

25 июня суд принял решение об отмене обвинительного заключения и освобождении Махмуда Катусэ в зале суда, а также о пересмотре дела. Решение было принято после заседания, созванного генеральным военным прокурором генерал-майором Шароном Афеком, проходившего с участием представителей государственной прокуратуры и полиции.

После решения суда Шарон Афек заявил: "Имеют место свидетельства того, что девочка стала жертвой сексуального преступления. Имеется также некая доказательная база, указывающая на причастность Катусэ к данному преступлению. Вместе с тем, общее мнение представителей прокуратуры, ознакомившихся с делом, состоит в том, что в настоящий момент в материалах следствия нет улик, достаточных для предъявления обвинения". В решении суда было подчеркнуто, что расследование будет продолжено и что Катусэ продолжает проходить по этому в качестве одного из основных подозреваемых.

Отметим, что публикации в СМИ информации об изнасиловании семилетней девочки палестинским арабом вызвали резкую реакцию в израильском обществе. Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман после подачи обвинительного заключения заявлял: "Это не педофилия, это чистый террор в одной из худших форм, о которых я когда-либо слышал за последние годы... Это как раз один из случаев, в котором я не колеблясь потребую, чтобы суд приговорил подлого террориста к смерти". В свою очередь, глава правительства Биньямин Нетаниягу призывал суд по всей строгости закона наказать всех, кто имеет отношение "к изнасилованию маленькой девочки, которое потрясло всех израильтян". Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан ("Ликуд") говорил о том, что подобное преступление должно рассматриваться как теракт: "Нет сомнений, что на обвиняемого и его сообщников оказали влияние подстрекательства и ненависть к евреям, которые распространяет палестинская администрация". Активисты правого израильской правой организации "Лехава" проводили акцию протеста около въезда в арабскую деревню Дейр-Каддис, под лозунгами: "Смерть насильникам-террористам", "Прекратить террор!"



