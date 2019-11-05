Мать Наамы Иссахар отозвала ходатайство о задержке экстрадиции Алексея Буркова в США

Во вторник, 5 ноября, Яффа Иссахар, мать осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар, через своих адвокатов попросила отозвать ходатайство с просьбой приостановить экстрадицию в США гражданина РФ Алексея Буркова.

Сайт Ynet приводит слова Яффы о том, что это очень тяжелое для нее решение. Однако при этом Яффа Иссахар заявляет, что ее дочь "не станет инструментом для российского хакера и стоящих за ним людей". Она выражает надежду на то, что условия содержания Наамы в российской колонии не ухудшатся из-за ее решения. "Я полностью доверяю президенту и премьер-министру, которые будут продолжать контактировать с российским президентом, добиваясь немедленного освобождения Наамы", – говорит Яффа.

30 октября министр юстиции Израиля Амир Охана подписал распоряжение об экстрадиции Алексея Буркова в США. Адвокат Буркова Михаэль Ирони выражал сожаление в связи с решением Оханы и заявлял редакции NEWSru.co.il, что намерен обратиться в БАГАЦ.

Семья израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к семи с половиной годам лишения свободы, также заявила о своем намерении обратиться в БАГАЦ с требованием отменить решение Оханы, поскольку экстрадиция Буркова в США уменьшает шансы на освобождение Наамы. Семья девушки назвала решение министра "аморальным и бесчеловечным" и подчеркнула, что Наама является заложницей политических игр и Израиль обязан "вытащить ее из этого кошмара".

Вечером 31 октября адвокаты, представляющие интересы семьи Иссахар, подали соответствующую петицию в БАГАЦ. И БАГАЦ удовлетворил их просьбу.

3 ноября министр юстиции Израиля Амир Охана заявил, что не возражает против приостановки экстрадиции в США российского гражданина Алексея Буркова.

Напомним, Бурков, программист из Санкт-Петербурга, уже четыре года находится под арестом в Израиле. Он был арестован по запросу американских властей в декабре 2015 года на КПП "Таба" после того, как он во время путешествия по Египту решил посетить Эйлат. В течение всего этого срока израильские суды рассматривали просьбу об экстрадиции Буркова от американской прокуратуры. Органы американской юстиции инкриминируют ему преступления в компьютерной сфере. По неподтвержденным данным, Бурков может пролить свет на детали вмешательства российских спецслужб в американские выборы.

Три года назад министр юстиции РФ встречался с израильским министром юстиции Айелет Шакед и просил Израиль об отмене экстрадиции Буркова в США. Он даже предложил экстрадировать Буркова в Россию с тем, чтобы отдать под суд на родине. Судебный процесс в отношении экстрадиции Алексея Буркова продолжался в течение четырех лет, и недавно Верховный суд Израиля вынес положительное решение по вопросу об экстрадиции хакера в США. Однако данное решение должен был утвердить министр юстиции.



