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NEWSru.co.il :: В Израиле5 ноября 2019 г., 11:53

Праворелигиозный блок продвигает инициативу по проведению прямых выборов главы правительства

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Праворелигиозный блок продвигает инициативу по проведению прямых выборов главы правительства Мики Зоар Айелет Шакед
 
   
 
 
Праворелигиозный блок продвигает инициативу по проведению прямых выборов главы правительства

 
   
 
 
Мики Зоар

 
   
 
 
Айелет Шакед

В праворелигиозном блоке продолжают обсуждать предложение лидера ШАС Арье Дери о проведении прямых выборов премьер-министра между Биньямином Нетаниягу и Бени Ганцем. Это предложение глава МВД выдвинул накануне во время совещания глав партий праворелиозного блока.

Новоизбранный глава фракции "Ликуд" Мики Зоар сообщил в интервью порталу Ynet, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу склоняется к тому, чтобы принять предложение Дери. ""Ликуд" категорически против третьих выборов, и мы сделаем все для того, чтобы избежать их. Однако если нас втянут в выборы, то это будут только прямые выборы главы правительства. Мы также отменим всеобщий выходной для того, чтобы не нанести удара по израильской экономике", – заявил Зоар.

Сопредседатель партии "А-Ямин а-Хадаш" Айелет Шакед высказалась в поддержку этого предложения. Выступая на конференции Антидиффамационной лиги, Шакед заявила: "Инициатива Дери по проведению прямых выборов – это правильный шаг в данной ситуации, и мы его поддержим". По словам Шакед, в Кнессете уже началась разработка соответствующего законопроекта.

В окружении Нафтали Беннета тоже заявляют, что он поддерживает эту инициативу.

Редакция NEWSru.co.il обратилась к партиям "Кахоль Лаван", НДИ и "Яадут а-Тора" с просьбой получить ответ об их отношении к данному предложению. К настоящему моменту комментариев от руководства этих партий не поступало.

Из пресс-службы "Ликуда" передали: "Глава правительства Нетаниягу не продвигает закон о прямых выборах, он занят продвижением создания широкого правительства национального единства – единственного возможного правительства, которое требуется Израилю в данное время".

Для проведения прямых выборов необходимо изменение Основного закона о правительстве, что само по себе требует большинства в 61 голос.

Напомним, что в 1992 году Кнессет принял закон о прямых выборах главы правительства. Такие выборы в Израиле проводились трижды: в 1996 Биньямин Нетаниягу победил Шимона Переса, в 1999 Биньямин Нетаниягу проиграл Эхуду Бараку, а в 2001 Ариэль Шарон победил Эхуда Барака. Однако лишь в 2001 году такие выборы проводились без роспуска Кнессета. В том же 2001 году закон о прямых выборах был отменен.

Согласно существовавшему закону, победитель прямых выборов автоматически становится премьер-министром и формирует коалицию. Это может быть коалиция, не имеющая 61 мандата. Для того, чтобы отправить правительство в отставку, оппозиции необходим 61 голос.



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"Кешет": Дери предложил Нетаниягу утвердить закон о прямых выборах главы правительства


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