Напряженность на границе Газы: ЦАХАЛ передислоцирует силы

В пятницу, 5 октября, на границе Газы будет проходить очередной "марш возвращения", организованный ХАМАСом. По оценкам военных, в акциях протеста примут участие 10-15 тысяч жителей сектора. Высока вероятность попыток прорыва границы и диверсий.

Накануне стало известно, что ЦАХАЛ проводит широкую передислокацию сил с целью укрепить части и подразделения, расположенные на границе с Газой. Кроме того, ЦАХАЛ развернул на юге страны дополнительные батареи системы ПРО "Железный купол". Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что соответствующее решение было принято после совещания, в котором приняли участие начальник генерального штаба генерал-лейтенант Гади Айзенкот, а также высокопоставленные офицеры ЦАХАЛа и главы спецслужб. "Задача, стоящая перед подразделениями ЦАХАЛа, заключается в предотвращении актов террора на границе с сектором и проникновения боевиков на территорию Израиля", – говорилось в заявлении военных.

4 октября министр обороны Авигдор Либерман провел совещание, посвященное эскалации напряженности на границе с сектором Газы. Пресс-служба министерства обороны передала, что для участия в совещании были приглашены начальник Генштаба, глава Управления военной разведки (АМАН), координатор действий правительства в Иудее и Самарии, а также другие представители системы безопасности. Глава оборонного ведомства отдал ЦАХАЛу распоряжение сохранять максимальную боеготовность на границе с сектором.

Многие израильские военные обозреватели отмечают, что действия ЦАХАЛа могут быть подготовкой к началу масштабной операции в секторе Газы с целью прекратить диверсии на границе и "огненный террор".

На этом фоне администрация Махмуда Аббаса выдвинула ХАМАСу ультиматум, согласно которому "Исламское движение сопротивления" должно передать власть в секторе Газы до конца октября. Источник в Рамалле сообщил корреспонденту "Кан Бет" Галю Бергеру: если ХАМАС не выполнит это условие, то администрация Махмуда Аббаса ужесточит санкции в отношении сектора и полностью прекратит перевод денег ХАМАСу. В этой ситуации возрастает вероятность активизации действий боевиков ХАМАСа против израильских военных в Газе.

Власти Египта продолжают переговоры с представителями ФАТХа и ХАМАСа, чтобы предотвратить эскалацию насилия в Газе.





