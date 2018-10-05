"Марш" на границе сектора Газы; возможны провокации и поджоги

В пятницу, 5 октября, силы ЦАХАЛа перекрыли дороги, ведущие к границе с сектором Газы, по крайней мере, в четырех районах. Это решение было принято в связи с возросшей напряженностью на границе.

В то же время в состояние повышенной готовности из-за возможных возгораний, вызванных "огненными шарами" из Газы, были приведены пожарные расчеты.

По оценкам военных, в акциях протеста примут участие 10-15 тысяч жителей сектора. Высока вероятность попыток прорыва границы и диверсий.

По данным палестинских источников, после 16:00 к границе сектора Газы стали собираться участники очередного "марша возвращения", на этот раз проходящего под девизом "Стойкость и мужество". Они швыряют камни и самодельные взрывные устройства в сторону израильских военнослужащих.

Как сообщает "Палестинский информационный центр" (ПИЦ), участники "марша" жгут покрышки и запускают "огненные шары" в сторону израильской территории. ПИЦ публикует фотографии, на которых видны сотни шин, заготовленных "мирными демонстрантами".

Накануне стало известно, что ЦАХАЛ проводит широкую передислокацию сил с целью укрепить части и подразделения, расположенные на границе с Газой. Кроме того, ЦАХАЛ развернул на юге страны дополнительные батареи системы ПРО "Железный купол".

Утром в пятницу, 5 октября, в твиттере министра обороны Израиля Авигдора Либермана была опубликована запись, в которой отмечалось, что месяц тишрей (на который приходятся праздники Рош а-Шана, Йом Кипур, Суккот и Симхат Тора) прошел без активных боевых действий в Газе, как и планировалось. Наступил период "после праздников", подчеркнул Либерман, рекомендуя лидерам ХАМАСа "учитывать это".

4 октября министр обороны провел совещание, посвященное эскалации напряженности на границе с сектором Газы. Пресс-служба министерства обороны передала, что для участия в совещании были приглашены начальник Генштаба, глава Управления военной разведки (АМАН), координатор действий правительства в Иудее и Самарии, а также другие представители системы безопасности. Глава оборонного ведомства отдал ЦАХАЛу распоряжение сохранять максимальную боеготовность на границе с сектором.





