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В Израиле

ВВС ЦАХАЛа ответили на провокации двумя атаками в северной части сектора Газы

время публикации: 18:45 | последнее обновление: 18:59 блог версия для печати фото
ВВС ЦАХАЛа ответили на провокации двумя атаками в северной части сектора Газы
ВВС ЦАХАЛа ответили на провокации двумя атаками в северной части сектора Газы
ВВС ЦАХАЛа ответили на провокации двумя атаками в северной части сектора Газы

В пятницу, 5 октября, после 16:00 к границе сектора Газы стали собираться участники очередного "марша возвращения", на этот раз проходящего под девизом "Стойкость и мужество".

По оценкам ЦАХАЛа, в беспорядках принимают участие около 20 тысяч палестинцев (примерно столько же, сколько и в прошлую пятницу). Участники "марша" жгут покрышки, а также бросают камни, гранаты и взрывные устройства в сторону израильских военнослужащих.

На провокации участников "марша" ВВС ЦАХАЛа ответили двумя атаками в северной части сектора Газы.

Также в северной части сектора Газы не менее десяти палестинцев перебрались через разделительный забор на израильскую территорию, швырнули несколько гранат и сразу же вернулись обратно.

Силы Армии обороны Израиля используют средства для разгона демонстраций и открывают огонь в случаях, предусмотренных инструкциями, чтобы пресечь попытки причинить вред израильским солдатам или нанести урон инфраструктуре безопасности.

Накануне стало известно, что ЦАХАЛ проводит широкую передислокацию сил с целью укрепить части и подразделения, расположенные на границе с Газой. Кроме того, ЦАХАЛ развернул на юге страны дополнительные батареи системы ПРО "Железный купол".

Утром в пятницу, 5 октября, в твиттере министра обороны Израиля Авигдора Либермана была опубликована запись, в которой отмечалось, что месяц тишрей (на который приходятся праздники Рош а-Шана, Йом Кипур, Суккот и Симхат Тора) прошел без активных боевых действий в Газе, как и планировалось. Наступил период "после праздников", подчеркнул Либерман, рекомендуя лидерам ХАМАСа "учитывать это".

4 октября министр обороны провел совещание, посвященное эскалации напряженности на границе с сектором Газы. Пресс-служба министерства обороны передала, что для участия в совещании были приглашены начальник Генштаба, глава Управления военной разведки (АМАН), координатор действий правительства в Иудее и Самарии, а также другие представители системы безопасности. Глава оборонного ведомства отдал ЦАХАЛу распоряжение сохранять максимальную боеготовность на границе с сектором.



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"Марш" на границе сектора Газы; возможны провокации и поджоги





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