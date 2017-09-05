Израиль поможет Хьюстону и Папуа-Новой Гвинее

Министерство по связям с диаспорой инициировало выделение еврейской общине Хьюстона 1 миллиона долларов на помощь в восстановлении общинных объектов, серьезно пострадавших в результате вызванного ураганом наводнения.

Инициатива будет представлена на утверждение правительства в ходе ближайшего заседания. Средства планируется выделить через консульство Израиля.

В Хьюстоне проживает 60-тысячная еврейская община, 70% членов которой живут в затопленных районах. Среди прочего, серьезно пострадали синагоги, дома престарелых, общинные центры, школы и детские сады общины.

Между тем, министерство иностранных дел подписало совместную декларацию о намерениях с австралийской организацией YWAM Medical Ships, оказывающей медицинскую помощь жителям Папуа-Новой Гвинеи.

В рамках соглашения Израиль будет оказывать помощь в поставке медикаментов, подготовке медицинского персонала и строительстве медицинских центров.

Кроме того, Израиль будет поощрять врачей и медсестер принимать участие в работе YWAM Medical Ships в качестве волонтеров.