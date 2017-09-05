13 иерусалимских патриархов и архиепископов выступили с письмом против Израиля

Иерусалимские патриархи и архиепископы 13 различных церквей направили лидерам христианских конфессий по всему миру письмо с призывом оказать давление на Израиль и восстановить нарушенный статус-кво в вопросах владения землей, сообщает The Marker.

Причиной столь экстраординарного обращения стало вынесенное месяц назад решение Иерусалимского окружного суда, признавшего законность сделки по продаже Греческой православной патриархией нескольких участков земли в Иерусалиме трем компаниям, за которыми стоит еврейская организация "Атерет Коаним".

Сделка была оформлена около 10 лет назад, однако после смены патриарха была оспорена новым руководством церкви. После длительной судебной тяжбы израильский суд признал сделку законной.

Также гнев отцов церкви вызвала инициатива депутата Кнессета Рахель Азарии ("Кулану"), выдвинувшей на рассмотрение парламента законопроект об изъятии государством церковных земель, на которых расположены жилые объекты (несколько центральных кварталов Иерусалима находятся на землях, в 50-е годы прошлого века арендованных у церкви на 99 лет).

В письме главам церквей патриархи и архиепископы называют решение суда несправедливым, а действия израильских властей – очевидным и существенным нарушением статуса-кво.

"Мы считаем данные шаги систематической попыткой нанести урон Иерусалиму и святым местам, ослабив христианское присутствие в городе. Активная христианская община является важным фактором в социальной жизни Иерусалима. Любая угроза в адрес христианской общины только усилит образовавшуюся в последнее время в городе напряженность", - говорится в письме.

Напомним, что в последние месяцы стало известно о целой серии сделок по продаже греческой православной патриархией земель в Иерусалиме, Кейсарии и Яффо.

В июле 2017 года было завершено оформление сделки по продаже прав на землю в "Комплексе часов" в старом Яффо компании Bona Trading, зарегистрированной на островах Сент-Винсент и Гренадины в Карибском море. Стоимость сделки составила 5,2 миллиона шекелей за 6 дунамов земли возле башни с часами в Яффо. Сделка была подписана еще в 2013 году, однако ее оформление затянулось из-за судебной тяжбы.

Незадолго до этого стало известно о продаже 700 дунамов земли между Кейсарией и кибуцем Сдот Ям за 3,8 миллиона шекелей компании Senet Ventures, также зарегистрированной в Сент-Винсенте и Гренадинах.

В начале июля стало известно, что греческая патриархия продала группе израильских инвесторов участки общей площадью 50 гектаров, расположенные в иерусалимских районах Рехавия, Тальбия и Найот. Эти участки с 1951 года арендуются Еврейским национальным фондом.

В общей сложности речь идет примерно о 200 участках. На них расположены театр "Хан", часть Музея Израиля, Центральная синагога, Центр наследия Менахема Бегина, другие общественные здания.