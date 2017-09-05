В больнице "Пория" скончался 7-месячный ребенок

В приемное отделение больницы "Пория" в Тверии в критическом состоянии был доставлен 7-месячный ребенок. Усилия врачей по спасению жизни ребенка не увенчались успехом, и они констатировали его смерть.

Полиция расследует обстоятельства, которые привели к смерти малыша. Полиция проверяла версию, согласно которой ребенок получил тепловой удар и обезвоживание в результате длительное пребывания в запертом автомобиле.

Позднее представители полиции сообщили, что версия с долгим пребыванием ребенка в запертой машине больше не рассматривается.