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В Израиле

Вор пригрозил судом жертве, опубликовавшей его фото в Facebook

время публикации: 18:54 | последнее обновление: 18:56 блог версия для печати фото
Вор пригрозил судом жертве, опубликовавшей его фото в Facebook

После того, как из квартиры Ярива Йозема были украдены ценные вещи, он опубликовал в своем Facebook кадры c камер наблюдения, на которых запечатлен вор.

Вскоре он получил звонок со скрытого номера. Звонивший требовал немедленно удалить его фотографии из интернета, обещая подать в суд за клевету. "Он продолжал мне угрожать. Он обещал прийти с парой-тройкой друзей и разобраться со мной", - рассказал Ярив в интервью радиостанции 103FM. – Однако в конце беседы звонивший пообещал: если Ярив удалит его фотографии, он вернет ему украденное.

Ярив удалил публикацию, но вор не сдержал слово. Через два дня после первой публикации Ярив Йозем вновь выложил фотографии вора в Facebook с просьбой помочь ему, разыскать изображенного на них мужчину.



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