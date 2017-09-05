5 сентября 2017 г.
последняя новость: 07:30
Пес эвакуировался с пакетом корма
Меньшовой и Галкину не хватило опыта
В Париже открыта зона для нудистов
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:24 "Галей ЦАХАЛ" прекращает интервьюировать идеологических уклонистов от службы в армии
07:20 Кризис вокруг ядерной Северной Кореи. Интервью с израильским экспертом
06:56 13 иерусалимских патриархов и архиепископов выступили с письмом против Израиля
05:46 Прогноз погоды на 5 сентября: малооблачно и жарко
00:34 Драка в тюрьме "Гильбоа", тяжело ранен заключенный
22:04 Жена Маруана Баргути утверждает, что власти Израиля запретили ей свидания с мужем на два года
20:50 Старшеклассники одной из престижных школ сняли клип в стиле "Исламского государства"
19:59 Названо имя экс-министра, арестованного по "делу субмарин"
19:42 В Араде желтый скорпион ужалил полуторагодовалого ребенка
19:14 На улице Аленби в Тель-Авиве автобус сбил электровелосипедиста
В Израиле

"Галей ЦАХАЛ" прекращает интервьюировать идеологических уклонистов от службы в армии

время публикации: 07:24 | последнее обновление: 07:55 блог версия для печати фото
Шимон Алькабец

В понедельник, 4 сентября, новый командир радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Шимон Алькабец сообщил о серии запланированных им реформ. Согласно информации Второго канала ИТВ, которую подтвердили в пресс-службе министерства обороны, отныне ни ГАЛАЦ, ни Галгалац не будут транслировать песни, написанные или исполняемые деятелями искусства, уклонившимися от службы в армии по идеологическим мотивам. Военная радиостанция с этого момента прекращает также интервьюировать идеологических уклонистов.

При приеме на службу в "Галей ЦАХАЛ" будет отдаваться приоритет жителям периферийных районов страны, а также выходцам из бывшего СССР.

На волнах "Галей ЦАХАЛ" будет звучать больше музыки средиземноморского стиля.

Сама радиостанция будет переведена из Яффо в Иерусалим, и как сообщают в министерстве обороны, в столице уже выбрано для нее место. Перевод радиостанции в Иерусалим ожидается в течение 2018 года.

Напомним, что 51-летний Шимон Алькабец, сменивший на посту командира "Галей ЦАХАЛ" известного журналиста Ярона Декеля, в прошлом был корреспондентом "Галей ЦАХАЛ" на юге и занимал различные должности в новостной редакции радиостанции. Позднее он был главой отдела радиопрограмм в новой корпорации Гостелерадио.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 июля 2017 г.
Бывший глава "Коль Исраэль" назначен командиром радиостанции "Галей ЦАХАЛ"







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 5 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017