"Галей ЦАХАЛ" прекращает интервьюировать идеологических уклонистов от службы в армии

В понедельник, 4 сентября, новый командир радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Шимон Алькабец сообщил о серии запланированных им реформ. Согласно информации Второго канала ИТВ, которую подтвердили в пресс-службе министерства обороны, отныне ни ГАЛАЦ, ни Галгалац не будут транслировать песни, написанные или исполняемые деятелями искусства, уклонившимися от службы в армии по идеологическим мотивам. Военная радиостанция с этого момента прекращает также интервьюировать идеологических уклонистов.

При приеме на службу в "Галей ЦАХАЛ" будет отдаваться приоритет жителям периферийных районов страны, а также выходцам из бывшего СССР.

На волнах "Галей ЦАХАЛ" будет звучать больше музыки средиземноморского стиля.

Сама радиостанция будет переведена из Яффо в Иерусалим, и как сообщают в министерстве обороны, в столице уже выбрано для нее место. Перевод радиостанции в Иерусалим ожидается в течение 2018 года.

Напомним, что 51-летний Шимон Алькабец, сменивший на посту командира "Галей ЦАХАЛ" известного журналиста Ярона Декеля, в прошлом был корреспондентом "Галей ЦАХАЛ" на юге и занимал различные должности в новостной редакции радиостанции. Позднее он был главой отдела радиопрограмм в новой корпорации Гостелерадио.