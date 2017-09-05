Судья Эстер Хайют назначена главой Верховного суда

Во вторник, 5 сентября, комиссия по назначению судей избрала судью Эстер Хайют новой главой Верховного суда. Судья Ханан Мельцер назначен заместителем главы Верховного суда.

Эстер Хайют вступит в должность 26 октября и будет занимать ее на протяжении шести лет. Судья Хайют сменит на посту главы высшей судебной инстанции Израиля Мирьям Наор, завершающую свою каденцию.

Назначение Хайют сопровождалось широкой дискуссией по поводу системы избрания главы Верховного суда. На сегодняшний день на эту должность назначается судья, пребывающий наибольшее время в Верховном суде. Эта система вызывает критику, в том числе со стороны министра юстиции Айелет Шакед.

Депутат Кнессета Роберт Илатов (НДИ), входящий в состав комиссии по назначению судей, заявил, комментируя избрание Эстер Хайют: "Мы пришли к выводу, что дискуссия о порядке избрания главы Верховного суда, должна быть принципиальной, а не персональной. Мы продолжим всестороннее обсуждение этого вопроса".