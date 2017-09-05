Борцы за права инвалидов заблокировали трассу №70 в районе Йокнеама

Во вторник, 5 сентября, борцы за права инвалидов заблокировали трассу №70 в северном направлении на перекрестке а-Тишби в районе Йокнеама.

На месте находятся полицейские, которые направляют движение транспорта на шоссе №722.

Ранее в этот день инвалиды заблокировали шоссе № 70 в северном направлении на перекрестке Бат-Шломо возле Зикрон-Яакова.

Они также перекрывали въезд в Кейсарию, где находится дом главы правительства Биньямина Нетаниягу.

Тем временем парламентская оппозиция собрала необходимое количество подписей, чтобы провести специальное заседание Кнессета, посвященное пособиям по инвалидности. Оно состоится 18 сентября.