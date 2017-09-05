"Мосад" опубликует секретные документы о попытках задержания Йозефа Менгеле

На этой неделе Служба внешней разведки Израиля ("Мосад") опубликует документы, в которых излагается история преследования доктора Иозефа Менгеле, известного также под именем "Ангел смерти".

Об этом пишет во вторник, 5 сентября, сайт израильской газеты The Jerusalem Post.

Менгеле проводил бесчеловечные генетические эксперименты над узниками лагеря смерти Освенцим и классифицировал заключенных, отправляя часть из них в газовые камеры – чем и заработал указанное выше прозвище.

Среди документов, которые будут опубликованы – отчеты, фотографии и карты 50-х годов прошлого столетия под кодовым названием "Файл Мельцера", подготовленные специальным отделом "Мосада", в ведении которого находятся операции по задержанию нацистских преступников.

Эти документы были недавно переданы Службой внешней разведки мемориалу "Яд ва-Шем". Публикация данных файлов, как говорится в статье, станет официальным признанием их исторической значимости.

Рафи Эйтан, возглавлявший операцию по поимке и вывозу в Израиль другого нацистского преступника – Адольфа Эйхмана, рассказал радиостанции "Кан Бет", почему "Мосаду" не удалось задержать Менгеле, который был не менее важной целью.

"Если бы премьер-министр Давид Бен-Гурион потребовал от редакторов сохранить поимку Эйхмана в тайне, мы бы поймали и Менгеле. Он жил тогда в Буэнос-Айресе, и мы следили за его квартирой", - сказал бывший разведчик.

По его словам, Исер Харэль, возглавлявший тогда "Мосад", хотел поймать Менгеле одновременно с Эйхманом. Однако Эйтан выступил против распыления сил, заявив, что поимка Эйхмана гарантирована, а двойная операция может закончиться неудачей.

Напомним, что большая часть жизни Йозефа Менгеле до сих пор остается не известной исследователям. После падения гитлеровского режима он бежал в Буэнос-Айрес, где прожил, как полагают историки, около десяти лет – пока агенты "Мосада", а также спецслужб США и ФРГ не вышли на его след. Спасаясь от преследования, он перебрался в Парагвай, а затем – в Бразилию.

Доктор Йозеф Менгеле, который на протяжении долгих лет возглавлял список разыскиваемых нацистских преступников, умер в 1979 году, в возрасте 68 лет - от сердечного приступа. После того, как родственники "Ангела смерти" отказались хоронить Менгеле в Германии, его останки около 30 лет оставались в Институте судебной экспертизы Сан-Паулу, а затем стали пособием для студентов-медиков.

Инициатором выступил бразильский патологоанатом Даниэль Ромеро Муньос, возглавляющий кафедру судебной медицины в университете Сан-Паулу. В 1985 году именно он идентифицировал останки Менгеле, а его выводы подтвердил сделанный значительно позже анализ ДНК.





