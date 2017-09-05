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В Израиле

В Тель-Авиве возле детских садов задержан вооруженный мужчина

время публикации: 13:51 | последнее обновление: 13:51 блог версия для печати фото
В Тель-Авиве возле детских садов задержан вооруженный мужчина

Во вторник, 5 сентября, полиция задержала молодого человека, вооруженного ножом на улице Фейвел в Тель-Авиве.

Согласно опубликованной информации, молодой человек ходил возле детских садов, чем вызвал подозрение и был задержан.

5 сентября он предстанет перед мировым судом в Тель-Авиве, и полиция попросит продлить срок его содержания под стражей.

Портал Ynet приводит сообщение тель-авивского муниципалитета: "Упомянутый инцидент не имеет отношения к детским учреждениям, и расследование находится в компетенции полиции".

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Вторник, 5 сентября 2017 г.
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