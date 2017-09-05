В Тель-Авиве возле детских садов задержан вооруженный мужчина

Во вторник, 5 сентября, полиция задержала молодого человека, вооруженного ножом на улице Фейвел в Тель-Авиве.

Согласно опубликованной информации, молодой человек ходил возле детских садов, чем вызвал подозрение и был задержан.

5 сентября он предстанет перед мировым судом в Тель-Авиве, и полиция попросит продлить срок его содержания под стражей.

Портал Ynet приводит сообщение тель-авивского муниципалитета: "Упомянутый инцидент не имеет отношения к детским учреждениям, и расследование находится в компетенции полиции".