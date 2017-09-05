Лица, не успевшие получить загранпаспорт до отлета за границу, получат временный документ бесплатно

Финансовая комиссия Кнессета утвердила временное постановление, освобождающее от оплаты сбора в размере 405 шекелей за получение временного загранпаспорта граждан, заказавших биометрический паспорт, но не успевших получить его до вылета за границу.

Постановление будет действительно до 3 октября 2017 года и распространяться на тех, кто вылетает не позднее 20 октября.

Получить бесплатный временный загранпаспорт можно будет, явившись в филиал управления регистрации населения и иммиграции не менее чем за два дня до отлета.

Временный паспорт сроком на год будет выдаваться на месте. Его получение не отменяет заказ биометрического документа.

В министерстве внутренних дел признают, что недооценили объем работы по выдаче биометрических паспортов после того, как они стали обязательными. В результате предприятие по производству паспортов не справляется с нагрузками и не может обеспечить паспорта в течение обещанных 10 суток.

В связи с этим многие израильтяне, заказавшие паспорта, не получили их вовремя и были вынуждены платить дополнительно за получение временного паспорта.





