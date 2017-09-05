5 сентября 2017 г.
последняя новость: 12:18
Пес эвакуировался с пакетом корма
Меньшовой и Галкину не хватило опыта
В Париже открыта зона для нудистов
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:11 Лица, не успевшие получить загранпаспорт до отлета за границу, получат временный документ бесплатно
11:52 Задержаны десятки подозреваемых в торговле наркотиками и оружием
11:30 Израиль поможет Хьюстону и Папуа-Новой Гвинее
11:11 Судья Эстер Хайют назначена главой Верховного суда
10:12 На заводе в Самарии взорвалась бочка с ацетоном, ранены рабочие
10:02 На рынок попали 11 миллионов яиц, зараженных сальмонеллой
09:49 Полиция изъяла оружие и патроны в арабской деревне Нилин
09:49 Разрешено к публикации: бывший командир морского спецназа Шай Брош подозревается в причастности к делу 3000
09:34 ДТП в Нетании, пострадал столетний мужчина
07:24 "Галей ЦАХАЛ" прекращает интервьюировать идеологических уклонистов от службы в армии
В Израиле

Лица, не успевшие получить загранпаспорт до отлета за границу, получат временный документ бесплатно

время публикации: 12:11 | последнее обновление: 12:15 блог версия для печати фото
Лица, не успевшие получить загранпаспорт до отлета за границу, получат временный документ бесплатно

Финансовая комиссия Кнессета утвердила временное постановление, освобождающее от оплаты сбора в размере 405 шекелей за получение временного загранпаспорта граждан, заказавших биометрический паспорт, но не успевших получить его до вылета за границу.

Постановление будет действительно до 3 октября 2017 года и распространяться на тех, кто вылетает не позднее 20 октября.

Получить бесплатный временный загранпаспорт можно будет, явившись в филиал управления регистрации населения и иммиграции не менее чем за два дня до отлета.

Временный паспорт сроком на год будет выдаваться на месте. Его получение не отменяет заказ биометрического документа.

В министерстве внутренних дел признают, что недооценили объем работы по выдаче биометрических паспортов после того, как они стали обязательными. В результате предприятие по производству паспортов не справляется с нагрузками и не может обеспечить паспорта в течение обещанных 10 суток.

В связи с этим многие израильтяне, заказавшие паспорта, не получили их вовремя и были вынуждены платить дополнительно за получение временного паспорта.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июля 2017 г.
Малиновская: "По всей стране очереди за паспортами, а МВД делает вид, что все хорошо"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 июня 2017 г.
СМИ: в консульствах Израиля нет оборудования для выдачи биометрических паспортов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 июня 2017 г.
Сотрудники МВД в знак протеста против насилия намерены ограничить прием посетителей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 мая 2017 г.
Израильтяне больше не смогут получить документы без биометрических данных







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 5 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017