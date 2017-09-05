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Прогноз погоды на 5 сентября: малооблачно и жарко

время публикации: 05:46 | последнее обновление: 05:46 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 5 сентября: малооблачно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 5 сентября, будет малооблачно и жарко. Температура воздуха незначительно выше среднесезонной. Жарко и сухо в горных районах. Влажно и душно на побережье.

В Иерусалиме – 19-31 градусов, в Тель-Авиве – 25-30, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 28-40. В Беэр-Шеве – 22-34, в Мицпе-Рамоне – 18-32, на побережье Мертвого моря – 30-39, в Ашкелоне – 26-31, в Ариэле – 20-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-39, на Голанских высотах – 21-35.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В среду ожидается небольшое понижение температуры. В четверг – без существенных изменений. В пятницу температура немного повысится.

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Вторник, 5 сентября 2017 г.
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