В международном аэропорту "Рамон" совершил посадку первый самолет

Во вторник, 5 сентября, в международном аэропорту в Тимне совершил посадку самолет авиакомпании Arkia. Рейс совершался в рамках учений "Открытый полет", в ходе которых проверялась готовность летного поля, а также действия спасательных служб в чрезвычайных ситуациях и соответствие аэропорта международным требованиям.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что аэропорту было выдано однодневное разрешение на работу.

В учениях принимали участие около 450 человек, включая представителей министерства транспорта, Управления гражданской авиации, сотрудников наземных служб аэропорта "Рамон", авиакомпаний, полиции Израиля, пожарной службы и ЦАХАЛа.

Аэропорт "Рамон" станет еще одним международным аэропортом Израиля, принимающим внутренние и международные рейсы. Ожидается, что аэропорт будет обслуживать около двух миллионов пассажиров в год.