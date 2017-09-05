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В Израиле

В международном аэропорту "Рамон" совершил посадку первый самолет

время публикации: 18:10 | последнее обновление: 18:10 блог версия для печати фото
В международном аэропорту "Рамон" совершил посадку первый самолет

Во вторник, 5 сентября, в международном аэропорту в Тимне совершил посадку самолет авиакомпании Arkia. Рейс совершался в рамках учений "Открытый полет", в ходе которых проверялась готовность летного поля, а также действия спасательных служб в чрезвычайных ситуациях и соответствие аэропорта международным требованиям.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что аэропорту было выдано однодневное разрешение на работу.

В учениях принимали участие около 450 человек, включая представителей министерства транспорта, Управления гражданской авиации, сотрудников наземных служб аэропорта "Рамон", авиакомпаний, полиции Израиля, пожарной службы и ЦАХАЛа.

Аэропорт "Рамон" станет еще одним международным аэропортом Израиля, принимающим внутренние и международные рейсы. Ожидается, что аэропорт будет обслуживать около двух миллионов пассажиров в год.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 15 марта 2016 г.
Международный аэропорт "Рамон" вступит в строй в следующем году
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 19 января 2014 г.
Строительство нового эйлатского аэропорта "Рамон" в Тимне







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