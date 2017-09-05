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В Израиле

50-летняя женщина в тяжелом состоянии из-за зараженных сальмонеллой яиц

время публикации: 21:52 | последнее обновление: 21:54 блог версия для печати фото
50-летняя женщина в тяжелом состоянии из-за зараженных сальмонеллой яиц

Жительница севера страны в возрасте около 50 лет доставлена в больницу РАМБАМ в Хайфе, после того как употребила в пищу зараженные сальмонеллой куриные яйца.

Состояние женщины оценивается как тяжелое. Она помещена в отделение интенсивной терапии, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и введена в медикаментозную кому.

Напомним, что сегодня министерства сельского хозяйства и здравоохранения сообщили о попадании на рынок 11 миллионов яиц, зараженных опасным штаммом сальмонеллы.

В связи с этим министерства просят жителей немедленно уничтожить яйца с брендом компании "Еш Маоф" и с датой использования до 20 октября.



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