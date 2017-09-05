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В Израиле

На входе в детские сады в Тель-Авиве будут дежурить работники мэрии

время публикации: 22:34 | последнее обновление: 22:34 блог версия для печати фото
На входе в детские сады в Тель-Авиве будут дежурить работники мэрии

Во вторник, 5 сентября, мэрия Тель-Авива сообщила, что в связи с многочисленными обращениями родителей дошкольников принято решение установить дежурство работников муниципалитета в детских садах.

Работники муниципалитета будут дежурить на входе только в тех дошкольных учреждениях, в которых нет охранников.

Дежурства будут организованы с ближайшего четверга, 7 сентября.

Сайт "Маарив" отмечает, что мэрия Тель-Авива была вынуждена вмешаться в ситуацию после скандала, разгоревшегося в начале недели после того, как двое мужчин без определенного места жительства свободно зашли в один из детских садов.

Кроме того, 5 сентября в Тель-Авиве полиция задержала вооруженного ножом мужчину, который ходил возле детских садов на улице Фейвел.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 сентября 2017 г.
В Тель-Авиве возле детских садов задержан вооруженный мужчина







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Вторник, 5 сентября 2017 г.
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