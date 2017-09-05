ДТП в Нетании, пострадал столетний мужчина

Во вторник, 5 сентября, на улице Йоси бен Йоси в Нетании автомобиль сбил пожилого мужчину. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали первую помощь примерно 100-летнему пострадавшему, а затем доставили его в больницу "Ланиадо" в городе.

Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в Беэр-Шеве 13-летний мальчик, ехавший на электрическом велосипеде, врезался в столб. Авария произошла неподалеку от "Гранд Каньона". Мальчик с травмами средней степени тяжести доставлен в больницу "Сорока" в городе.