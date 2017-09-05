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В Израиле

Государство – БАГАЦу: отклонить иск о работе общественного транспорта в субботу

время публикации: 15:17 | последнее обновление: 15:30 блог версия для печати фото
Государство – БАГАЦу: отклонить иск о работе общественного транспорта в субботу

Во вторник, 5 сентября, государственная прокуратура ответила на иск, поданный в БАГАЦ по поводу работы общественного транспорта в субботу.

По мнению государства, иск следует отклонить, так как есть маршруты, которые работают по субботам, и запуск маршрутов в этот день недели осуществляется лишь тогда, когда в этом есть жизненная необходимость.

В ответе сказано, что возможно подать детальные прошения о запуске маршрутов.

Иск был подан депутатом Кнессета Тамар Зандберг (МЕРЕЦ) и движением "Исраэль хофшит" ("Свободный Израиль").

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