Государство – БАГАЦу: отклонить иск о работе общественного транспорта в субботу

Во вторник, 5 сентября, государственная прокуратура ответила на иск, поданный в БАГАЦ по поводу работы общественного транспорта в субботу.

По мнению государства, иск следует отклонить, так как есть маршруты, которые работают по субботам, и запуск маршрутов в этот день недели осуществляется лишь тогда, когда в этом есть жизненная необходимость.

В ответе сказано, что возможно подать детальные прошения о запуске маршрутов.

Иск был подан депутатом Кнессета Тамар Зандберг (МЕРЕЦ) и движением "Исраэль хофшит" ("Свободный Израиль").