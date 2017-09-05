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В Израиле

Житель Пардес-Ханы обвиняется в шантаже высокопоставленных сотрудников банка "Яхав"

время публикации: 13:30 | последнее обновление: 13:38 блог версия для печати фото
Житель Пардес-Ханы обвиняется в шантаже высокопоставленных сотрудников банка "Яхав"

Во вторник, 5 сентября, прокуратура предъявила 32-летнему жителю Пардес-Ханы Лиору Шараби обвинение в шантаже с угрозами и проникновении в компьютер.

Согласно обвинительному заключению, в июле Шараби отправил по электронной почте десятки сообщений высокопоставленным сотрудникам банка "Яхав" и компании ActiveTrail.

Мужчина потребовал от них десятки миллионов шекелей в виртуальной валюте "Биткойн". В случае отказа перевести ему деньги, он пригрозил, что разместит о них публикацию в сети DarkNet, а также передаст журналистам базы данных, принадлежащие банку и компании. Публикация этой информации могла бы нанести им значительный экономический ущерб.

Шараби был задержан 20 августа. Он является бывшим сотрудником компании, оказывавшей услуги нескольким банкам и госучреждениям.

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