ЦАХАЛ объявил о закрытии КПП "Эрез"

Командование Армии обороны Израиля объявило о временном закрытии контрольно-пропускного пункта "Эрез" на северной границе сектора Газы. В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа сказано, что решение было принято в связи с причинением ущерба инфраструктуре во время вчерашних беспорядков.

Военные заявляют, что пограничный переход будет закрыт до тех пор, пока не будет завершен ремонт поврежденного оборудования.

В то же время в ЦАХАЛе подчеркивают, что КПП будет действовать без перерыва для так называемых "гуманитарных ситуаций", каждая из которых согласовывается в индивидуальном порядке. Речь идет, как правило, о доставке из Газы в Израиль тяжелобольных людей, которым предоставлено право лечения в израильских больницах.

Напомним, что вечером 4 сентября возле забора безопасности на границе сектора Газы и Израиля, в районе Бейт-Хануна, прошла массовая акция протеста против прекращения Соединенными Штатами финансирования UNRWA. В акции участвовали не только взрослые, но и подростки. В ходе беспорядков был причинен значительный ущерб инфраструктуре пограничного перехода. Военные были вынуждены открывать предупредительный огонь, чтобы отдалить участников протеста от забора безопасности, а также использовать слезоточивый газ.

Министерство здравоохранения Газы сообщало о двух раненых подростках и десятках пострадавших в результате попадания слезоточивого газа в дыхательные органы и глаза.





