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В Израиле

Дом убийцы Адиэля Кольмана не будет разрушен

время публикации: 5 сентября 2018 г., 18:36 | последнее обновление: 5 сентября 2018 г., 20:08 блог версия для печати фото
Родители Адиэля Кольмана
На месте теракта в Иерусалиме. 18 марта 2018 года
Операция ЦАХАЛа в деревне Акраба

Корреспондент новостной службы корпорации "Кан" Кармель Дангор на своей странице в социальной сети Twitter сообщила, что дом террориста, убившего Адиэля Кольмана, не будет разрушен.

32-летний Адиэль Кольман из поселка Кохав а-Шахар был убит 18 марта в Старом городе Иерусалима. Вооруженный ножом палестинский араб Абд ар-Рахман Бани Фаадал нанес ему несколько ударов в грудь и живот прежде, чем был застрелен сотрудниками полиции.

Кармель Дангор сообщает, что решение не сносить дом террориста было принято по просьбе родственников, которые утверждали, что Абд ар-Рахман страдал от психического расстройства и не отвечал за свои поступки.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что родственники террориста представили медицинские документы, свидетельствующие о том, что Абд ар-Рахман Бани Фаадал был нездоров.

В сообщении радиостанции подчеркивалось, что решение не сносить дом террориста было принято после консультаций с министерством юстиции.

Отметим, что палестинские СМИ, сообщая об убийстве израильтянина в Иерусалиме, не упоминали о том, что террорист болен. По информации сайта "Сафа", Абд ар-Рахман Бани Фаадал имел собственный бизнес в Акрабе. У него был магазин по продаже и ремонту автомобильных аккумуляторов. Издание пишет, что Фаадалу было выдано разрешение на проезд в Иерусалим через несколько дней после рождения третьего ребенка.

Вдова Адиэля Кольмана в эфире радиостанции "Кан Бет" выразила разочарование по поводу решения служб безопасности, о котором они узнали только из СМИ.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 марта 2018 г.
Адиэль Кольман, убитый террористом, будет похоронен на кладбище поселка Кохав а-Шахар





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