Парагвай отменил решение о переносе посольства в Иерусалим. Израиль отозвал посла

В среду, 5 сентября, Парагвай объявил об отмене решения о переносе посольства в Иерусалим, и возвращении своих дипломатов в Тель-Авив.

С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Парагвая Луис Кастальони. Он назвал решение предыдущего президента Орасио Картеса о переносе дипмиссии в Иерусалим "несправедливым". Отменяя его, по словам главы МИДа, Парагвай внесет свой вклад в активизацию дипломатический усилий по достижению прочного и справедливого мира на Ближнем Востоке.

Отметим, что предыдущий президент Парагвая Орасио Картес ушел в отставку через неделю после возвращения из Израиля, где присутствовал на открытии нового посольства в Иерусалиме. При этом Парагвай был второй страной, последовавшей примеру США.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу распорядился вернуть посла Израиля из Парагвая для консультаций.

В это же время в официальном блоге главы правительства на Facebook появилось сообщение: "Я распорядился закрыть израильское посольство в Парагвае. Израиль крайне негативно относится к решению Парагвая, которое негативно отразится на отношения между странами".

Источники в Рамалле заявили израильским СМИ, что решение о переносе посольства из Иерусалима в Тель-Авив было принято две недели назад во время беседы министра иностранных дел ПНА с парагвайским коллегой.





