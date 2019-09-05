К югу от Хайфы создан первый в Израиле "умный пляж"

К югу от Хайфы, на территории местного совета Хоф а-Кармель, между Атлитом и Нахшолим, на участке между пляжами "Неве-Ям" и "А-Боним" протяженностью примерно 3,5 км, создан первый в Израиле "умный пляж".

Вдоль пляжа установлены пять станций, оборудованных солнечными батареями, от которых получают энергию камеры наблюдения с углом обзора 360 градусов. Эти камеры, постоянно контролирующие ситуацию в прибрежной полосе, связаны с системой предупреждения (голосовой и баннерной), объявляющей отдыхающим о возможной опасности.

Кроме того, на пляже установлены системы связи, по которой отдыхающие могут предупредить об опасной ситуации – например, сообщить спасателям, что кто-то тонет или что в зоне отдыха появились транспортные средства, передать представителям правоохранительных органов, что кто-то нарушает закон, и т.д.

Особое внимание уделяется чистоте. Уборка на "умном пляже" проводится четыре раза в неделю. (По всей видимости, речь идет о дополнительной тщательной уборке, так как на обычных муниципальных пляжах мусор собирают и вывозят несколько раз в день.)

Также вдоль пляжа установлены специальные заграждения, не позволяющие частным транспортным средствам заезжать в прибрежную зону.

Радиостанция "Кан Бет" и сайт Local сообщают, что стоимость пилотного проекта по созданию "умного пляжа" – более 300 тысяч шекелей (не считая уборки и оборудования заграждениями). В дальнейшем планируется оборудовать таким образом все пляжи совета Хош а-Кармель (общая стоимость до 5 миллионов шекелей). Если проект будет признан успешным, этот опыт будет использован на других пляжах Израиля.





