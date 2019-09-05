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5 сентября 2019 г.
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В Израиле

Пожар в порту Хайфы: огонь распространился еще на три склада

время публикации: 17:23 | последнее обновление: 17:57 блог версия для печати фото
Пожар в порту Хайфы: огонь распространился еще на три склада
Пожар в порту Хайфы: огонь распространился еще на три склада
Пожар в порту Хайфы: огонь распространился еще на три склада

Четвертый час продолжается пожар на складе завода по производству растительного масла "Шемен", расположенного у северного въезда в порт Хайфы. На складе хранились десятки тонн готовой продукции: различные виды растительного масла, разлитые по бутылкам.

В тушении огня задействованы более 36 пожарных расчетов со станций в Хайфе, Галилее и других городах.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что пожарным не удается локализовать очаг возгорания, огонь перебросился еще на три склада. Известно, что перекрытия одного из складов содержат асбест. На месте работают команды министерства экологии, задача которых уменьшить размер возможного ущерба для экологии.

Около порта дежурят машины скорой помощи "Маген Давид Адом" и "Ихуд а-Ацала".

Дорожная полиция перерыла для движения транспорта несколько основных магистралей, связывающих Хайфу с пригородами.

Известно, что при тушении огня легкие травмы получил пожарный. Он был доставлен в больницу "Рамбам".

Около 18:00 пожарная служба сообщила, что пожар находится под контролем.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 сентября 2019 г.
Сильный пожар в порту Хайфы: горят 80 тонн масла





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Четверг, 5 сентября 2019 г.
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