На счету "телефонного террориста" обнаружены биткоины на миллионы шекелей

В четверг, 6 апреля, по просьбе полиции на 12 дней был продлен арест 19-летнего жителя Ашкелона, подозреваемого в причастности к телефонным звонкам с угрозами в еврейские центры в США и других странах. Об этом сообщила радиостанция "Решет Бет".

Представители полиции, обосновывая свою третью просьбу о продлении срока задержания хакера, сообщили, что у следствия появились новые данные, возбуждающие подозрения, что задержанный является частью подпольной преступной сети.

По информации "Гаарец", на счету хакера обнаружена виртуальная валюта, биткоины, эквивалентная нескольким миллионам шекелей.

Кроме того, юноша подозревается в подделке израильских загранпаспортов и водительских удостоверений, которые он, возможно, сбывал через "даркнет", анонимную сеть.

Имя задержанного по-прежнему не разрешено к публикации. По подозрению в содействии злоумышленнику задержан его отец, который утверждает, что не имел понятия о противозаконной деятельности сына.

Кроме того, по данным следствия, задержанный причастен к более чем тысяче инцидентов, которые можно классифицировать как телефонный или виртуальный терроризм. В компьютере и телефоне задержанного обнаружены тысячи номеров телефонов еврейских центров и учебных заведений во всем мире.

Ранее сообщалось, что подозреваемый большую часть своей жизни провел в США. Мальчик с первого класса находился на домашнем обучении. Его семья репатриировалась в Израиль три года назад. Задержанный утверждает, что мечтал о службе в ЦАХАЛе и с нетерпением ждал повестку, но его признали непригодным к воинской службе.

30 марта на заседании суда адвокат Шира Нир представила снимки, свидетельствующие, что у ее клиента есть опухоль головного мозга. Ранее адвокат сообщала СМИ, что опухоль была обнаружена, когда мальчику было 14 лет.

10-й канал передавал, что вычислить хакера удалось после того, как полиция Новой Зеландии сообщила, что один из звонков был получен с израильского IP-адреса. С этого момента к расследованию, которое велось ФБР, присоединилась полиция Израиля.

По данным Антидиффамационной лиги, с 9 января только еврейские центры в США получили около 166 телефонных звонков и писем с угрозами. Звонки получали еврейские школы и центры в Новой Зеландии, Австралии, Израиле.

Сайт The Guardian цитировал содержание телефонного звонка, полученного авиакомпанией Delta: "В сумке находится взрывчатка С4 с большим количеством шрапнели. Скоро погибнет много евреев. Шрапнель продырявит им головы. Там много шрапнели. Будет кровопролитие. Это произойдет скоро. Я думаю, что я сказал вам достаточно. Я должен идти".

Мотивы действий подозреваемого остаются неясными. По одной из версий, он мстил за то, что его не взяли в ЦАХАЛ.





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