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В Израиле

Задержан брат террориста, сбившего военнослужащих в Биньямине

время публикации: 14:44 | последнее обновление: 14:44 блог версия для печати фото
На месте теракта. 6 апреля 2017 года

В ходе операции в деревне Сильуад был произведен обыск в доме 21-летнего Малика Хамада, 6 апреля сбившего автомобилем военнослужащих на перекрестке Офра (округ Биньямин). Сотрудники общей службы безопасности допросили его родственников, после чего задержали брата террориста.

- Автомобильный теракт в Биньямине. Фоторепортаж

Во время проведения операции жители Сильуада пытались воспрепятствовать действиям ЦАХАЛа и ШАБАКа.

Теракт был совершен в 9:50. Автомобиль, за рулем которого находился Малик Хамад, сбил двух военнослужащих. Один из пострадавших, сержант Эльхай Таар-Лев (20 лет) из Тальмона, скончался от полученных ранений.

Ранения второго солдата оцениваются как легкие, он доставлен в иерусалимскую больницу "Адаса Ар а-Цофим".

Водитель, сбивший израильтян, был ранен и задержан.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 апреля 2017 г.
Автомобильный теракт возле Офры, погиб сержант ЦАХАЛа Эльхай Таар-Лев







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Четверг, 6 апреля 2017 г.
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