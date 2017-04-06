Задержан брат террориста, сбившего военнослужащих в Биньямине

В ходе операции в деревне Сильуад был произведен обыск в доме 21-летнего Малика Хамада, 6 апреля сбившего автомобилем военнослужащих на перекрестке Офра (округ Биньямин). Сотрудники общей службы безопасности допросили его родственников, после чего задержали брата террориста.

- Автомобильный теракт в Биньямине. Фоторепортаж

Во время проведения операции жители Сильуада пытались воспрепятствовать действиям ЦАХАЛа и ШАБАКа.

Теракт был совершен в 9:50. Автомобиль, за рулем которого находился Малик Хамад, сбил двух военнослужащих. Один из пострадавших, сержант Эльхай Таар-Лев (20 лет) из Тальмона, скончался от полученных ранений.

Ранения второго солдата оцениваются как легкие, он доставлен в иерусалимскую больницу "Адаса Ар а-Цофим".

Водитель, сбивший израильтян, был ранен и задержан.