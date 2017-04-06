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12:55 Дело Holyland: Дани Данкнер досрочно выйдет из тюрьмы
В Израиле

Дело Holyland: Дани Данкнер досрочно выйдет из тюрьмы

время публикации: 12:55 | последнее обновление: 12:56 блог версия для печати фото
Дани Данкнер

Комиссия по освобождению при Службе охраны тюрем удовлетворила просьбу бывшего главы Совета директоров банка "Апоалим" Дани Данкнера об условно-досрочном освобождении.

Данкнер был осужден в рамках дела Holyland на два года тюремного заключения за дачу взяток.

В соответствии с решением комиссии, срок заключения Данкнера сокращен на восемь месяцев, и он выйдет на свободу в мае 2017 года.

7 июня состоится заседание комиссии, на котором будет рассматриваться просьба бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта, также осужденного по делу Holyland об условно-досрочном освобождении. Ранее президент государства Реувен Ривлин отклонил просьбу Ольмерта об амнистии.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 марта 2017 г.
Президент Ривлин отклонил просьбу экс-премьера Эхуда Ольмерта об амнистии







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Четверг, 6 апреля 2017 г.
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