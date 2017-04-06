Дело Holyland: Дани Данкнер досрочно выйдет из тюрьмы

Комиссия по освобождению при Службе охраны тюрем удовлетворила просьбу бывшего главы Совета директоров банка "Апоалим" Дани Данкнера об условно-досрочном освобождении.

Данкнер был осужден в рамках дела Holyland на два года тюремного заключения за дачу взяток.

В соответствии с решением комиссии, срок заключения Данкнера сокращен на восемь месяцев, и он выйдет на свободу в мае 2017 года.

7 июня состоится заседание комиссии, на котором будет рассматриваться просьба бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта, также осужденного по делу Holyland об условно-досрочном освобождении. Ранее президент государства Реувен Ривлин отклонил просьбу Ольмерта об амнистии.