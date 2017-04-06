В Израиле простились с погибшим в теракте сержантом ЦАХАЛа Эльхаем Таар-Лев

Сотни израильтян провожали в последний путь сержанта ЦАХАЛа Эльхая Таар-Лев, погибшего в результате теракта на перекрестке Офра.

Он был похоронен на военном участке кладбища на горе Герцля в Иерусалиме.

6 апреля около 9:50 поступило сообщение, что на перекрестке Офра автомобиль сбил двух израильтян. Эльхай скончался от полученных травм второй солдат доставлен в больницу "Адаса Ар а-Цофим" с легкими травмами.

Водитель, сбивший израильтян, нейтрализован. Изначально сообщалось, что он был застрелен военнослужащими, однако позднее радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что нападавший ранен и задержан. Сообщается, что террорист, 21-летний Малик Хамад, житель деревни Сильуад. Состояние террориста неизвестно.

Позже стало известно, что военные произвели обыск в доме террориста. Во время проведения операции жители Сильуада пытались воспрепятствовать действиям ЦАХАЛа. Задержан брат террориста.