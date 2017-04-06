6 апреля 2017 г.
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В Израиле

В Израиле простились с погибшим в теракте сержантом ЦАХАЛа Эльхаем Таар-Лев

время публикации: 19:51 | последнее обновление: 19:51 блог версия для печати фото
В Израиле простились с погибшим в теракте сержантом ЦАХАЛа Эльхаем Таар-Лев

Сотни израильтян провожали в последний путь сержанта ЦАХАЛа Эльхая Таар-Лев, погибшего в результате теракта на перекрестке Офра.

Он был похоронен на военном участке кладбища на горе Герцля в Иерусалиме.

6 апреля около 9:50 поступило сообщение, что на перекрестке Офра автомобиль сбил двух израильтян. Эльхай скончался от полученных травм второй солдат доставлен в больницу "Адаса Ар а-Цофим" с легкими травмами.

Водитель, сбивший израильтян, нейтрализован. Изначально сообщалось, что он был застрелен военнослужащими, однако позднее радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что нападавший ранен и задержан. Сообщается, что террорист, 21-летний Малик Хамад, житель деревни Сильуад. Состояние террориста неизвестно.

Позже стало известно, что военные произвели обыск в доме террориста. Во время проведения операции жители Сильуада пытались воспрепятствовать действиям ЦАХАЛа. Задержан брат террориста.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 апреля 2017 г.
Автомобильный теракт возле Офры, погиб сержант ЦАХАЛа Эльхай Таар-Лев







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Четверг, 6 апреля 2017 г.
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