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В Израиле

В Меа-Шеарим харедим атаковали полицейского в форме солдата ЦАХАЛа и были задержаны

время публикации: 16:11 | последнее обновление: 16:11 блог версия для печати фото
В Меа-Шеарим харедим атаковали полицейского в форме солдата ЦАХАЛа и были задержаны

В четверг, 6 апреля, полиция Иерусалимского округа провела спецоперацию в религиозном квартале Меа-Шеарим по задержанию подозреваемых в нападениях на военнослужащих.

Для участия в этой операции один из сотрудников полиции переоделся в форму военнослужащего ЦАХАЛа. В таком виде он зашел в квартал Меа-Шеарим.

Его коллеги задержали восемь жителей квартала, которые плевали в "военнослужащего" и выкрикивали в его сторону проклятия и угрозы.

Все задержанные доставлены в отделение полиции, где с ними ведется беседа.

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Четверг, 6 апреля 2017 г.
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