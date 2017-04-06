В Меа-Шеарим харедим атаковали полицейского в форме солдата ЦАХАЛа и были задержаны

В четверг, 6 апреля, полиция Иерусалимского округа провела спецоперацию в религиозном квартале Меа-Шеарим по задержанию подозреваемых в нападениях на военнослужащих.

Для участия в этой операции один из сотрудников полиции переоделся в форму военнослужащего ЦАХАЛа. В таком виде он зашел в квартал Меа-Шеарим.

Его коллеги задержали восемь жителей квартала, которые плевали в "военнослужащего" и выкрикивали в его сторону проклятия и угрозы.

Все задержанные доставлены в отделение полиции, где с ними ведется беседа.