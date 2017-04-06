В дни Песаха израильские подростки отправятся в походы

В дни праздника Песах тысячи активистов молодёжных движений примут участие в организованных походах в различных районах страны, сообщили из министерства просвещения.

Согласно опубликованной информации, в дни праздника будут работать молодежные лагеря в лесах Бен Шемен, Ципори и Офер.

Походы пройдут по маршрутам на Голанских высотах, "Швиль Исраэль" и других. Молодежное движение "А-Шомер а-Цаир" проведет соревнования по ориентированию в районе Рамат Менаше и Кармель. Ожидается, что в мероприятии примут участие почти 2.500 человек.

Также состоятся семинары по подготовке "Молодых вожатых". В семинарах примут участие почти 10.000 подростков.