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В Израиле

В дни Песаха израильские подростки отправятся в походы

время публикации: 12:34 | последнее обновление: 12:34 блог версия для печати фото
В дни Песаха израильские подростки отправятся в походы

В дни праздника Песах тысячи активистов молодёжных движений примут участие в организованных походах в различных районах страны, сообщили из министерства просвещения.

Согласно опубликованной информации, в дни праздника будут работать молодежные лагеря в лесах Бен Шемен, Ципори и Офер.

Походы пройдут по маршрутам на Голанских высотах, "Швиль Исраэль" и других. Молодежное движение "А-Шомер а-Цаир" проведет соревнования по ориентированию в районе Рамат Менаше и Кармель. Ожидается, что в мероприятии примут участие почти 2.500 человек.

Также состоятся семинары по подготовке "Молодых вожатых". В семинарах примут участие почти 10.000 подростков.

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Четверг, 6 апреля 2017 г.
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