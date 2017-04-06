12-летний ребенок скончался во время уборки квартиры после пожара

Через два дня после пожара в квартире по улице Маапилей Эгоз в Тель-Авиве ее хозяйка вместе с 12-летним сыном вернулись домой, чтобы навести там порядок.

Спустя несколько часов прибывшие в квартиру парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" нашли ребенка и мать лежащими на полу без сознания. Парамедики были вынуждены констатировать смерть мальчика.

Пресс-служба полиция сообщила, что ведется расследование обстоятельств, при которых умер ребенок и пострадала его мать.

По версии радиостанции "Решет Бет", ребенок находился в квартире один. Его мать вечером не смогла до него дозвониться и попросила знакомых проверить, все ли в порядке с ребенком. После того, как мальчик не открыл дверь, она была выломана. Ребенок был обнаружен без сознания лежащим на полу.