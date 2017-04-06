НДИ требует направить излишки бюджета на увеличение пособий пожилым людям и инвалидам

На внеочередном заседании финансовой комиссии депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер заявил, что фракция НДИ не поддержит перевод избыточных бюджетных средств ряду министерств, если не будут сокращен с 4 до 2 лет срок полной выплаты добавок к пособиям пожилым людям в рамках реализации пенсионной реформы НДИ и не будут увеличены пособия инвалидам.

Пресс-служба НДИ напоминает, что ранее председатель парламентской фракции НДИ Роберт Илатов направил соответствующее обращение министру финансов Кахлону, но ответа так и не получил. Согласно коалиционным соглашениям, подписанным в мае 2016 года, по требованию партии НДИ был выделен суммарный бюджет в 1,9 миллиарда шекелей на программу повышения уровня дохода людей пенсионного возраста в Израиле. Но министерство финансов, вопреки возражениям партии НДИ, настояло на том, чтобы реализация данной программы была растянута на 4 года, в результате чего часть пенсионеров получила незначительные надбавки в размере всего нескольких десятков шекелей.

В сообщении пресс-службы указывается: теперь, в свете того, что в текущем году образовался профицит госбюджета, фракция НДИ убеждена, что нельзя упускать представившуюся возможность. В результате сокращения разбивки по годам вдвое, пенсионеры смогут получить гораздо более весомые прибавки к пособию. Поэтому, если данное требование не будет принято, депутаты от НДИ сделают все возможное, чтобы заблокировать перевод ряду министерств финансовых средств из образовавшихся излишков бюджета.