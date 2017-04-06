6 апреля 2017 г.
последняя новость: 17:34
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:53 Военные проверяют информацию об обстреле автобуса возле поселка Бейт а-Арава
16:11 В Меа-Шеарим харедим атаковали полицейского в форме солдата ЦАХАЛа и были задержаны
15:45 НДИ требует направить излишки бюджета на увеличение пособий пожилым людям и инвалидам
15:23 В поселке Алоней а-Башан в один из домов попала "сирийская пуля"
15:11 Отменена забастовка в Управлении парков. В Песах парки и заповедники будут открыты
15:03 Суд продлил задержание двух подозреваемых в изнасиловании на базе морского спецназа
14:55 Внимание, розыск: пропал Илья Выгоднер
14:44 Задержан брат террориста, сбившего военнослужащих в Биньямине
13:49 Разрешено к публикации: в теракте в районе Офры погиб сержант Эльхай Таар-Лев
12:55 Дело Holyland: Дани Данкнер досрочно выйдет из тюрьмы
В Израиле

Отменена забастовка в Управлении парков. В Песах парки и заповедники будут открыты

время публикации: 15:11 | последнее обновление: 16:30 блог версия для печати фото
Отменена забастовка в Управлении парков. В Песах парки и заповедники будут открыты

Рабочий комитет Управления парков и заповедников Израиля принял решение не проводить забастовку в дни праздника Песах. Об этом сообщила радиостанция "Решет Бет".

Это означает, что во время праздника, когда десятки тысяч израильтян отправляются на природу, будут работать все объекты Управления.

Решение об отмене забастовки было принято во время заседания окружного суда Иерусалима по трудовым спорам.

Гендиректор Управления Шауль Гольдштейн приветствовал решение профсоюзных лидеров.

Рабочий комитет Управления парков сообщил о намерении провести забастовку во время ближайшего праздника 4 апреля. Сотрудники этой организации намеревались бастовать 12 и 13 апреля. Профсоюзные лидеры объясняли, что причиной забастовки является стагнация на переговорах о заключении новых договоров с работниками Управления.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 апреля 2017 г.
Сотрудники Управления парков и заповедников объявили о забастовке в дни Песаха







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 6 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017