Отменена забастовка в Управлении парков. В Песах парки и заповедники будут открыты

Рабочий комитет Управления парков и заповедников Израиля принял решение не проводить забастовку в дни праздника Песах. Об этом сообщила радиостанция "Решет Бет".

Это означает, что во время праздника, когда десятки тысяч израильтян отправляются на природу, будут работать все объекты Управления.

Решение об отмене забастовки было принято во время заседания окружного суда Иерусалима по трудовым спорам.

Гендиректор Управления Шауль Гольдштейн приветствовал решение профсоюзных лидеров.

Рабочий комитет Управления парков сообщил о намерении провести забастовку во время ближайшего праздника 4 апреля. Сотрудники этой организации намеревались бастовать 12 и 13 апреля. Профсоюзные лидеры объясняли, что причиной забастовки является стагнация на переговорах о заключении новых договоров с работниками Управления.





