Мужчина погиб, выпав из окна своей квартиры во время уборки перед Песахом

В Ашдоде во время мытья окон в своей квартире, расположенной на втором этаже, сорвался вниз 70-летний мужчина. Он скончался от полученных травм.

Полиция расследует обстоятельства его гибели.

Вместе с тем, служба скорой помощи "Маген Давид Адом" распространила предупреждение для израильтян о необходимости соблюдать меры безопасности во время генеральной уборки перед Песахом.

Генеральная уборка в доме перед Песахом является частью еврейской традиции. Вместе с тем в предпраздничные дни резко возрастает количество несчастных случаев. В частности, в два раза, в некоторые годы и в два с половиной раза, возрастает число отравлений среди детей до 6 лет. Большинство несчастных случаев происходят по вине родителей, которые оставляют емкости с бытовой химией в местах, где они доступны детям, или используют сильные химикаты не по назначению - например, протирают книжные полки средством для мытья плит или удаления известкового налета. С химическими ожогами или жалобами на аллергию, вызывающую астматические приступы, в больницу поступают не только дети, но и взрослые.