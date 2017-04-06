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В Израиле

Мужчина погиб, выпав из окна своей квартиры во время уборки перед Песахом

время публикации: 18:31 | последнее обновление: 18:31 блог версия для печати фото
Мужчина погиб, выпав из окна своей квартиры во время уборки перед Песахом

В Ашдоде во время мытья окон в своей квартире, расположенной на втором этаже, сорвался вниз 70-летний мужчина. Он скончался от полученных травм.

Полиция расследует обстоятельства его гибели.

Вместе с тем, служба скорой помощи "Маген Давид Адом" распространила предупреждение для израильтян о необходимости соблюдать меры безопасности во время генеральной уборки перед Песахом.

Генеральная уборка в доме перед Песахом является частью еврейской традиции. Вместе с тем в предпраздничные дни резко возрастает количество несчастных случаев. В частности, в два раза, в некоторые годы и в два с половиной раза, возрастает число отравлений среди детей до 6 лет. Большинство несчастных случаев происходят по вине родителей, которые оставляют емкости с бытовой химией в местах, где они доступны детям, или используют сильные химикаты не по назначению - например, протирают книжные полки средством для мытья плит или удаления известкового налета. С химическими ожогами или жалобами на аллергию, вызывающую астматические приступы, в больницу поступают не только дети, но и взрослые.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 апреля 2012 г.
Женщина выпала из окна своей квартиры, делая уборку в канун Песаха
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 марта 2007 г.
Восьмимесячный ребенок скончался, упав в ведро с мыльной водой







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Четверг, 6 апреля 2017 г.
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