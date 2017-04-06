Разрешено к публикации: в теракте в районе Офры погиб сержант Эльхай Таар-Лев

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в результате теракта в районе поселения Офра погиб 20-летний сержант бригады "Голани" Эльхай Таар-Лев из Тальмона. Сообщение передано семье погибшего солдата. Его похороны состоятся 6 апреля в 18:30 на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме.

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Теракт был совершен в 9:45. В 9:50. На перекрестке Офра (округ Биньямин) автомобиль сбил двух солдат.

Медики пытались спасти жизнь Эльхаю Таар-Леву, получившему тяжелейшие ранения, однако усилия оказались безуспешными и военнослужащий скончался.

Ранения второго раненого оцениваются как легкие, и солдат находится в больницу "Адаса Ар а-Цофим".

Водитель, сбивший израильтян, нейтрализован. Изначально сообщалось, что он был застрелен военнослужащими, однако позднее радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что нападавший ранен и задержан. Сообщается, что террорист, 21-летний Малик Хамад, житель деревни Сильуад. Состояние террориста неизвестно.

Позже стало известно, что военные произвели обыск в доме террориста. Во время проведения операции жители Сильуада пытались воспрепятствовать действиям ЦАХАЛа.





